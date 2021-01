Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 17^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 17^ GIORNATA

Siamo alla vigilia di un’intensa giornata dedicata al primo campionato nazionale e tocca ora dare spazio anche ai pronostici della Serie A per le partite della 17^ giornata che ci faranno compagnia in questo fine settimana. Benchè siamo passati solo pochi giorni dal turno occorso nell’Epifania, davvero siamo impazienti di dare spazio al campo: ci avviciniamo sempre di più alla conclusione del turno di andata e al momento in vetta la corsa allo scudetto si è fatta più che mai bollente. Vincere oggi sarà dunque per molti club un imperativo, ma giocatori stanchi o assenti potrebbero condizione e non poco anche i pronostici della Serie A. Approfondendo allora quote e previsioni, andiamo a dare un occhio da vicino ai pronostici della Serie A fissati dalla nostra redazione, match per match e partire dalle prime sfide della 17^ giornata che ci faranno compagnia oggi, sabato 9 gennaio 2021.

PRONOSTICO BENEVENTO ATALANTA

Benchè la formazione di Inzaghi sia squadra energica, capace di mettere un sacco anche le big del campionato di Serie A, pure alla vigilia della 17^ giornata è alla Dea che va il favore del pronostico. Dopo tutto la squadra di Gasperini ha dimostrato di aver agilmente superato la vicenda Gomez: lo spogliatoio si è ricompattato e sono tornati a segnare valanga di gol (l‘ultimo è il 3-0 contro il Parma di pochi giorni fa).

PRONOSTICO GENOA BOLOGNA

Quella al Marassi è invece sfida di maggiore complessità di lettura per i pronostici di Serie A. Dopo tutto i liguri di Ballardini hanno dimostrato nelle ultime settimane di poter rialzare la testa e di mettere in difficoltà gli avversari (come occorso con Lazio e Spezia): pure i rossoblu saranno oggi in campo dopo il KO segnato contro il Sassuolo. Di contro poi ci sarà il Bologna di Mihajlovic, che solo nella precedente giornata ha segnato il quinto pareggio di fila in campionato, non andando oltre l’2-2 contro l’Udinese. Sarà sfida da tenere d’occhio.

PRONOSTICO MILAN TORINO

Nonostante il Diavolo abbia perso la sua aurea di infallibilità cadendo contro la Juventus solo pochi giorni fa, per i pronostici di Serie A è sempre il Milan, capolista del campionato, il netto favorito al successo oggi a San Siro. Pure va aggiunto che la squadra di Pioli è formazione messa alle strette da pesanti assenze, e che il Toro di Giampaolo pure sta vivendo un momento di riscatto.

