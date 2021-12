Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 19^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 19^ GIORNATA

Sono riflettori puntati sul primo campionato nazionale: a pochi giorni dall’ultimo impegno, ecco che le big del calcio nazionale sono di scena in questo martedì 21 dicembre per la 19^ giornata, l’ultima del turno di andata e l’ultima del 2021: occorre dunque subito vedere che cosa ci riservano i pronostici della Serie A, come quote e previsioni della vigilia.

Pure va detto subito che non per tutti gli incontri sarà facile fissare un verdetto netto: il calendario è affollatissimo e pure i tanti assenti che emergono nei vari spogliatoi di certo condizioneranno le mosse degli allenatori e inevitabilmente anche l’esito delle tante sfide che ci faranno compagnia in questo due giorni prima delle festività natalizie. Pure va detto che è tanta la voglia di fare bene nell’ultimo turno di andata di campionato, dove verrà incoronato anche il campione d’Inverno: chissà che accadrà in campo! Nell’attesa di scoprirlo andiamo a vedere da vicino che cosa ci riservano i pronostici della Serie A e dunque a esaminare quote e previsioni, almeno per i primi incontri in calendario questo martedì 21 dicembre 2021.

PRONOSTICO UDINESE SALERNITANA

Dopo aver punito i sardi per 4-0 nell’ultimo turno di campionato, non possiamo non vedere i friulani come netti favoriti oggi nella sfida casalinga con la Salernitana. La squadra bianconera dopo qualche risultato non eccezionale, negli ultimi giorni ha davvero rialzato la testa: non si può dire lo stesso della controparte campana, ancora fanalino di coda e pure di ritorno da un pesantissimo 5-0 subito contro l’Inter pochi giorni fa.

PRONOSTICO GENOA ATALANTA

Nonostante la pesante sconfitta patita a Bergamo lo scorso sabato contro la Roma, è certo la Dea la favorita per i pronostici della Serie A: la squadra ligure, guidata da Andriy Shevchenko si deve anzi preparare a un’incontro ben duro: sarà pochissimo lo spazio concesso ai rossoblu questa sera al Marassi.

PRONOSTICO JUVENTUS CAGLIARI

Per i pronostici di Serie A poi concediamo alla Juventus il favore al trionfo nella 19^ giornata di campionato nella sfida contro il Cagliari. La squadra sarda infatti davvero non gode di ottima salute e Mazzarri sarà certo gran fatica contro la Vecchia Signora, benchè pure Allegri non vanti una rosa al completo in questo turno.



