Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 22^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI PER GLI ANTICIPI

Pur dopo il gustoso anticipo occorso solo ieri sera tra Bologna e Benevento, ecco che siamo pronti ad entrare nel vivo della 22^ giornata di campionato e dunque esaminare anche i pronostici della Serie A. Per questo fine settimana poi ci attendono sfide di grandissimo prestigio, di cui non vediamo l’ora di esaminare previsioni e quote: da programma infatti spiccano big match come Napoli-Juventus, prevista questa sera e pur Inter-Lazio, che invece ci farà compagnia solo domani alle ore 20.45 a San Siro. Vale però la pena ricordare che anche per questo turno non sarà sempre semplice stilare in pronostico netto: pure in settimana diversi club sono stati impegnati in Coppa Italia e dobbiamo sicuramente tener conto del fattore stanchezza. Non perdiamo altro tempo ora e andiamo a vedere match per match, e a partire dalle sfide che ci allieteranno oggi, sabato 13 febbraio 2021, quali saranno i pronostici della Serie A, stilati per la 22^ giornata di campionato.

PRONOSTICO TORINO GENOA

Per la prima sfida di questo sabato, siamo già in difficoltà nello stilare un pronostico netto per l’incontro atteso all’Olimpico. I granata, padroni di casa sono sulla strada verso il riscatto dopo un avvio di stagione terribile: è felice testimonianza della crescita dello spogliatoio di Nicola anche il 3-3 inferto all’Atalanta solo pochi giorni fa. Pure in netta crescita è anche il Genoa di Ballardini, che dopo l’incubo retrocessione, arriva da ben 5 risultati utili di fila. Difficile dire chi oggi avrà la meglio.

PRONOSTICO NAPOLI JUVENTUS

Benché la formazione campana è squadra sempre temibile, pure alla vigilia della match, per i pronostici di Serie A non possiamo che consegnare ai bianconeri il favore al successo. Va infatti detto che i campani stanno vivendo un momento di difficoltà, tra gravi assenze e tensioni tra spogliatoio e società: non così la Vecchia Signora, in splendida forma dopo aver anche conquistato la finale della Coppa Italia, superando l’Inter di Conte in semifinale.

PRONOSTICO SPEZIA MILAN

Lo Spezia di Italiano, nonostante importanti defezioni e risultati altalenanti, rimane avversario da non sotto valutare nella 22^ giornata di campionato: pure per i pronostici di Serie A, diamo al Milan il favore al trionfo. Il Diavolo punta a rimanere capolista del campionato anche oggi e pur mancando qualche giocatore, pure Pioli ha dalla sua sempre una rosa collaudata e convinta, pronta a dare spettacolo.

