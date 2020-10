Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 3^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI SUGLI ANTICIPI

Siamo alla vigilia di un nuovo appassionante tutto del primo campionato italiano ed è dunque arrivato il momento di analizzare da vicino i pronostici di Serie A che la nostra redazione ha fissato per gli incontri della terza giornata. Siamo infatti davvero impazienti di dare analizzare le sfide che ci attendono, sia perché molto club in settimana sono stati impegnati (Europa League e recuperi della 1^ giornata di Serie A), sia perchè in questo fine settimana del 3 e 4 ottobre ci attendono dei big match davvero da non perdersi, da Udinese-Roma, fino a Lazio Inter e la sfida Juventus-Napoli, con cui chiuderemo solo domenica sera all’Allianz Stadium. Andiamo allora a controllare da vicino, partita per partita e a cominciar dagli anticipi di questo sabato (eccezion fatta per Genoa-Torino, rinviata), che cosa ci dicono i pronostici di Serie A per la 3^ giornata di campionato.

PRONOSTICO SASSUOLO CROTONE

Complice il pesante successo rimediato dai neroverdi solo pochi giorni fa ai danni dello Spezia, davvero per i pronostici di Serie A non facciamo fatica a concedere agli uomini di De Zerbi il favore del pronostico. Per gli squali, che pure rimangono avversario da non prendere sotto gamba, sarà senza dubbio un match molto difficile, dove sarà complicato brillare, specie dopo anche i due KO rimediati subito al debutto in serie A.

PRONOSTICO UDINESE ROMA

Benché l’umore in casa Roma non sia molto sereno, dopo il KO a tavolino col Verona e il pari rimediato con la Juventus settimana scorsa, ecco che per la trasferta alla Dacia Arena, Fonseca non dovrebbe avere di che preoccuparsi. Certo i friulani sono squadra sempre temibile, da non sottovalutare, ma pure va aggiunto che oggi i bianconeri saranno in campo un po’ in difficoltà, avendo nelle gambe pesanti 90 minuti disputati contro lo Spezia solo lo scorso mercoledì, nel recupero della prima giornata di Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA