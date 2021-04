Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 31^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 31^ GIORNATA

Si accenderà oggi la 31^ giornata del primo campionato nazionale e dunque siamo impazienti di scoprire i pronostici della Serie A che la nostra redazione ha fissato alla vigilia di questo intenso fine settimana. Pure prima di controllare quote e previsioni per le partite che ci faranno presto compagnia, occorre dare una precisazione: rispetto al solito infatti il programma di questo fine settimana ci appare un poco condensato, con 4 anticipi di sabato 17 aprile, e le altre sei partite in programma domenica. Dopo tutto già la prossima settimana ci attende un turno infrasettimanale intenso, per cui si è reso necessario abbreviare il consueto programma. Pur va detto che in vista di tale doppio appuntamento, anche gli allenatori dovranno fare ben attenzione a gestire le forze di casa, contando anche assenti e acciaccati: tutti fattori che potrebbe condizionare anche le quote dei match di questo fine settimana. Pur con la necessaria cautela proviamo comunque a vedere che cosa ci riservano i pronostici della Serie A, almeno per le prime sfide della 31^ giornata che ci faranno compagnia, a partite da oggi.

PRONOSTICO CROTONE UDINESE

Per la sfida ai bassifondi della classifica di campionato, non esitiamo a dare il favore del pronostico ai friulani di Mister Gotti, che pure non approcciano al match nelle migliori condizioni: i bianconeri perdendo contro il Torino pochi giorni fa, hanno segnato la terza sconfitta di fila. Stanno comunque peggio i rossoblu, fanalino di coda e sconfitti anche dallo Spezia lo scorso fine settimana per 3-2.

PRONOSTICO SASSUOLO FIORENTINA

Match di non immediata lettura per i pronostici di Serie A, anche se alla vigilia le principali quotazioni sono tutte a favore dei neroverdi. Gli emiliani, stanno cercando di mettersi alle spalle un periodo complicato e l’ultimo successo del Benevento potrebbe far da trampolino di lancio per la squadra di De Zerbi, oggi padrona di casa. Da non sottovalutare la forza della Viola, in cerca di riscatto e risposte dal campo.

PRONOSTICO CAGLIARI PARMA

Altro match in zona retrocessione per i pronostici della Serie A, dove pure ci pare complicato fissate un verdetto netto. I sardi sono di ritorno dalla 4^ sconfitta di fila (‘ultima contro l’Inter) ed è difficile vederli favoriti, pur contro i ducali, penultimi in classifica. Gli episodi decideranno l’incontro.

