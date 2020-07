Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 36^ giornata

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della trentaseiesima giornata che a dire il vero è cominciata già ieri con il primo anticipo, in una settimana che infatti vede il campionato in campo con almeno un incontro sette giorni su sette: siamo sempre più vicini al gran finale di questa estate di Serie A.

Dunque oggi le nuove partite saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, sabato 25 e domenica 26 luglio 2020, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A a partire dalle tre sfide che saranno in programma già nelle prossime ore.

PRONOSTICI SERIE A: BRESCIA PARMA

Il Brescia è già retrocesso matematicamente dopo la sconfitta di Lecce, il Parma è invece salvo e contro il Napoli è tornato alla vittoria. Dal punto di vista delle motivazioni dunque la partita ha poco da dire, a questo punto premiamo la maggiore qualità degli emiliani e indichiamo favorito il segno 2, che l’agenzia Snai quota a 2,15 volte la posta in palio.

PRONOSTICO GENOA INTER

Qui invece focus soprattutto sul Genoa, che con la vittoria nel derby ha avvicinato una salvezza che però non è ancora sicura. Il Grifone arriva da due successi consecutivi mentre l’Inter è reduce da due segni X. Un altro pareggio non ci sorprenderebbe troppo e sarebbe anche accattivante, dal momento che l’agenzia Snai lo quota a 4,00 volte la posta in palio.

PRONOSTICO NAPOLI SASSUOLO

Napoli Sassuolo è di nuovo una partita fra squadre che hanno poco da chiedere al campionato ormai, anche se entrambe arrivano da settimane positive – con l’eccezione della sconfitta all’ultimo turno. Al San Paolo potrebbero comunque essere favoriti i padroni di casa, che sulla carta hanno qualcosa in più: l’agenzia Snai quota il segno 1 a 1,57 volte la posta in palio.



