Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 9^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI PER GLI ANTICIPI

Si accendono i riflettori sul primo campionato nazionale in questo fine settimana ed è dunque arrivato il momento di dare un occhio anche ai pronostici della Serie A che la nostra redazione ha fissato alla vigilia di questa attesissima nona giornata. Gli appassionati sono infatti ben curiosi di scoprire quote e previsioni intorno alle partita che ci faranno compagnia, in primis per le tre che sono state messe in programma per questo sabato 28 novembre, come gustosissimi anticipi della nona giornata. Con il supporto delle quotazioni della Snai, andiamo allora a controllare da vicino quali saranno i pronostici della Serie A, segnati alla vigilia.

PRONOSTICO SASSUOLO INTER

Sfida complicata per i pronostici di Serie A: se sulla carta conta parecchio il blasone interista come pure il valore della rosa data in mano a Conte, pur non scordiamo che i neroverdi sono ora la seconda forza del campionato di Serie A, dopo anche il successo rimediato contro il Verona e pure sono ancora imbattuti. I nerazzurri invece non stanno vivendo un grande momento e il gioco per ora non convince. Pure per la Snai nell’1×2 il successo dell’Inter oggi è dato a 1.75, contro il piano alto 4.25 fissato per il Sassuolo, mentre il pari vale 4.00.

PRONOSTICO BENEVENTO JUVENTUS

Benché gli stregoni sono avversari veramente temibili, pure per i pronostici di Serie A non possiamo non dare il favore alla Juventus di Andrea Pirlo, che pure arriva al Vigorito registrando parecchie assenze di peso, specie nel reparto difensivo. Se gli stregoni paiono però sconfitti in partenza, non dimentichiamo che sicuramente lotteranno fino alla fine: ci attenderà sicuramente una partita complicata e lunga. La Snai per la sfida nell’1×2 ha poi fissato a 8.75 il successo del Benevento contro l’1.30 dato alla Juventus, mentre il pari vale 5.50.

PRONOSTICO ATALANTA VERONA

Benché la Dea non abbia dimenticato il deludente pareggio per 0-0 realizzato contro lo Spezia nell’ultima giornata di campionato, pure alla viglia della sfida di Bergamo, è sempre l’Atalanta la netta favorita. La squadra di Gasperini poi ha rialzato la testa solo in settimana superando in Champions league il Liverpool. Un successo che ha dato coraggio ai nerazzurri, che chiaramente ora non vorranno fermarsi. Di contro ecco però una squadra comunque compatta come è il Verona: sarà partita brillante. Dando uno sguardo alle quote della Snai, vediamo che il successo dell’Atalanta oggi è dato a 1.35, contro il più elevato 7.75 dato al Verona: il pari è quotato a 5.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA