Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per i match della 31^ giornata

Siamo nel vivo della 31^ giornata del primo campionato nazionale e occorre ora andare a controllare subito da vicino che cosa ci dicono i pronostici di Serie A che la nostra redazione ha fissato per gli incontri che ci terranno compagnia oggi, mercoledì 8 luglio. Siamo infatti ben curiosi di scoprire come andrà a finire questo turno: in palio vi sono tre punti di grande peso per il finale di stagione e pure questa sera sono previsti incontri di grandissimo spessore, dal big match a metà classifica tra Fiorentina e Cagliari, fino al derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, come pure la sfida salvezza tra Torino e Brescia, che certo ci regalerà intense emozioni. Nell’attesa di poter dare però la parola al campo è opportuno andare ad analizzare, sfida per sfida, che possono direi i pronostici di Serie A che la nostra redazione ha fissato, aiutandoci anche con le quote e le previsioni che ha diramato il portale di scommesse Snai, per gli incontri di questa 31^ giornata, protagonista oggi.

PRONOSTICO FIORENTINA CAGLIARI

Considerando che i viola tornano a giocare questa sera dopo la vittoria maturata col Parma di soli pochi giorni fa e che il Cagliari si presenterà al Franchi a ranghi ridottissimi (l’infermeria è ancora una volta piena), non facciamo fatica ad assegnare alla Fiorentina il favore del pronostico, questo pur considerando che i sardi vantano un piazzamento migliore in classifica. Ci attenderà comunque una partita bollente.

PRONOSTICO GENOA NAPOLI

Se pure il Genoa di Nicola ha mostrato notevoli segnali di miglioramento anche da che il campionato è ripartito, pure per la 31^ giornata di Serie A non esitiamo a concedere il favore della vittoria al Marassi agli azzurri di Gattuso. I quali pure tornano a giocare dopo il buon successo rimediato nel turno precedente con la Roma di Fonseca.

PRONOSTICO ATALANTA SAMPDORIA

La Sampdoria di Mister Ranieri è in ottima forma e arriva a Bergamo più che mai motivata a perseguire l’obbiettivo salvezza, sostenuta pure dalle due vittorie che ha appena raccolto su Lecce e Spal. Pure per i pronostici di Serie A è la Dea la favorita obbligata questa sera, quale anche una delle squadre più in forma di tutto il campionato.

PRONOSTICO BOLOGNA SASSUOLO

Derby di difficile lettura quello che ci attenderà oggi in campo al Dall’Ara: entrambe le formazioni godono di buona salute (i felsinei hanno appena superato l’Inter e i neroverdi il Lecce) e pure sono ben motivate a fare proprio altri tre punti, comodi per la classifica. Potrebbero essere gli episodi a decidere l’esito finale della partita.

PRONOSTICO ROMA PARMA

Per i pronostici di Serie A, quella dell’Olimpico sarà una partita arcigna per la formazione di Fonseca, che rimane comunque lievemente favorita sui ducali. Va però detto che la Roma è in piena crisi e non vince da tre turni consecutivi e i ducali di D’aversa pure si sono dimostrati in stagione rivali di primo livello.

PRONOSTICO TORINO BRESCIA

Contro il fanalino di coda della classifica della Serie A, Longo non può davvero sbagliare questa sera e il favore del pronostico per la sfida tra Torino e Brescia è tutto per i granata. Pure va aggiunto che i piemontesi tornano in campo avendo alle spalle tre KO di fila che pesano moltissimo, mentre le rondinelle sono forti del successo rimediato sul Verona nell’ultima giornata di campionato.



