Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per i posticipi della 37^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie A ci faranno compagnia anche oggi, lunedì 16 maggio 2022, perché la trentasettesima giornata della Serie A si completerà solamente nelle prossime ore con la bellezza di due posticipi, che renderanno dunque molto interessante anche il lunedì calcistico. Di conseguenza, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione pure oggi per gli appassionati di scommesse, i quali seguiranno i due incontri in programma nelle prossime ore per completare il penultimo turno del massimo campionato.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per due posticipi di oggi, lunedì 16 maggio 2022, per completare questa trentasettesima giornata.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO SAMPDORIA FIORENTINA

Partita di grande tradizione che apre i posticipi anche per quanto riguarda l’analisi dei pronostici di Serie A, spazio a Sampdoria Fiorentina. Il campionato dei blucerchiati è stato sicuramente ben più sofferto rispetto a quello dei viola, che infatti sono ancora pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima edizione delle Coppe europee. Fiorentina di conseguenza favorita anche secondo l’agenzia Snai, che quota il segno 2 a 1,83 in caso di colpaccio dei gigliati a Marassi.

PRONOSTICO JUVENTUS LAZIO

Ancora più tradizionale la partita che chiuderà il lunedì di Serie A, cioè Juventus Lazio. La Vecchia Signora non ha in palio nulla di concreto, ma vorrà salutare bene i propri tifosi al termine di una stagione piuttosto deludente, anche perché c’è da onorare il saluto di Giorgio Chiellini. La Lazio dell’illustre ex Maurizio Sarri insegue invece la qualificazione in Europa League, ma il segno 1 all’Allianz Stadium resta favorito questa sera per l’agenzia Snai, che lo quota a 2,40.

