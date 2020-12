Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite (12^ giornata)

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della dodicesima giornata, il turno infrasettimanale che cade alla metà di un mese di dicembre molto intenso per il massimo campionato, che deve recuperare il tempo “perso” con il ritardato inizio della stagione agonistica. Dunque oggi, domani e giovedì le partite di Serie A saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A a partire chiaramente dalle due sfide che saranno in programma come anticipi già nella giornata di oggi, martedì 15 dicembre 2020.

PRONOSTICI SERIE A

UDINESE CROTONE

Partita meno banale di quanto magari potrebbe apparire a uno sguardo distratto. L’Udinese è in forma, arriva da una striscia di ottimi risultati come la vittoria a Torino di sabato scorso e vuole sfruttare il turno casalingo contro l’ultima in classifica per allontanarsi ancora di più dai bassifondi, ma attenzione perché a sua volta il Crotone sabato ha finalmente vinto contro lo Spezia per la prima volta in questo campionato e deve conquistare altri punti per risalire la china. L’Udinese parte comunque favorita, l’agenzia Snai quota a 1,65 il segno 1.

BENEVENTO LAZIO

La sfida dei fratelli Inzaghi ci mette davanti a un match intrigante: il Benevento ha perso immeritatamente una partita giocata benissimo sul campo del Sassuolo, la Lazio invece deve migliorare in campionato, finora forse sacrificato (anche solo inconsciamente) a vantaggio della Champions League, che però tornerà soltanto a febbraio. Ci sarà tempo per pensarci, ora ai biancocelesti serve riscattare la sconfitta casalinga contro il Verona per non perdere altro terreno in classifica. Partita dunque da non sbagliare per la Lazio, che possiamo indicare come favorita: l’agenzia Snai quota il segno 2 a 1,75.

