Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite (32^ giornata)

PRONOSTICI SERIE A: LE NOSTRE PREVISIONI PER LE SCOMMESSE

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della trentaduesima giornata, il turno infrasettimanale che il campionato ci propone perché sono ancora molte le giornate da disputare (sette compresa questa) e per chiudere entro domenica 23 maggio bisognerà dunque correre, sperando che il Covid non ci metta lo zampino. Dunque a partire da oggi le partite di Serie A saranno naturalmente di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dall’unico anticipo di oggi, martedì 20 aprile 2021, in apertura della trentaduesima giornata che vedrà poi il grosso delle sue sfide domani e infine due posticipi giovedì.

PRONOSTICI SERIE A: VERONA FIORENTINA

Un Verona protagonista di un ottimo campionato ma che appare ultimamente in calando, come ha dimostrato anche sabato scorso con la sconfitta subita a Marassi contro la Sampdoria che ha rimontato nel secondo tempo, ospita una Fiorentina che invece davvero non riesce ad uscire dalla mediocrità e, dopo la sconfitta incassata contro il Sassuolo, è tornata addirittura a rischio retrocessione, perché dietro hanno vinto Torino e Cagliari rimescolando le carte della zona salvezza. Riepilogando: il Verona dovrebbe avere qualcosa in più come valore, ma sicuramente la Fiorentina dovrà mettere sul piatto la forza di maggiori motivazioni.

Di conseguenza, le quote dell’agenzia Eurobet per i pronostici sulla partita di Serie A che si giocherà allo stadio Marcantonio Bentegodi tra Verona e Fiorentina sono all’insegna dell’incertezza. Infatti il segno 1 per il successo dell’Hellas è proposto a 2,65 mentre in caso di segno 2 per il colpaccio della Fiorentina si raggiungerebbe quota 2,75.



