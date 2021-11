Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 13^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI VALE LA PENA SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della tredicesima giornata, un nuovo turno di campionato che, dopo la sosta per le Nazionali, segna la ripresa del cammino della Serie A 2021-2022. Dunque, già a partire da oggi e poi naturalmente anche domani ed infine lunedì sera, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 20 novembre 2021, per la tredicesima giornata che vedrà poi anche cinque sfide domani e le ultime due lunedì.

PRONOSTICI SERIE A

ATALANTA SPEZIA

La prima partita in programma, con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A, sarà Atalanta Spezia di oggi pomeriggio. Incrocio affascinante tra Gian Piero Gasperini e un suo ex giocatore, Thiago Motta. Naturalmente il valore delle rose a disposizione è assai differente e fa pendere la bilancia dalla parte della Dea, anche se i nerazzurri in questa stagione stanno faticando più del previsto nelle partite casalinghe mentre volano in trasferta, come hanno confermato anche a Cagliari prima della sosta.

Due settimane fa aveva vinto anche lo Spezia, un successo assai prezioso contro il Torino, però in casa Atalanta la missione si annuncia complicata per i liguri. Secondo l’agenzia Snai, il segno 1 è nettamente favorito ed infatti è quotato a 1,25. Si sale poi di parecchio già per il segno X, quotato a 6,50. Infine, un colpaccio dello Spezia varrebbe ben 10 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

