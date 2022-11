Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 15^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI PUNTARE OGGI?

I pronostici Serie A tornano a farci compagnia in occasione delle partite della quindicesima giornata della Serie A 2022-2023, ultimo turno della prima metà di una stagione che è stata finora fittissima di emozioni per gli appassionati di calcio e di scommesse. Grandi emozioni saranno garantite anche in questa giornata che non chiude formalmente il girone d’andata, ma che porta la Serie A alla sosta per i Mondiali e certamente ci offrirà ancora spunti interessanti prima di un “letargo” di quasi due mesi. Dunque, ecco che saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questi giorni anche degli appassionati di scommesse le partite di Serie A.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 12 novembre 2022, per la quindicesima giornata che in realtà è iniziata ieri con un primo anticipo e vedrà poi le altre sei sfide in programma domenica.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO NAPOLI UDINESE

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Napoli Udinese, perché sarà naturalmente l’incontro che aprirà questo sabato in ordine cronologico ma anche perché i partenopei di Luciano Spalletti sono attesi a chiudere un autunno memorabile con una vittoria che consoliderebbe sempre di più la fuga verso lo scudetto, per un bis consecutivo casalingo dopo la vittoria contro l’Empoli, pur meno facile del previsto. Toccherà all’Udinese di Andrea Sottil, reduce dal pareggio sul campo dello Spezia, cercare di mettere il bastone tra le ruote, magari tornando quelli di inizio campionato: i bianconeri ci riusciranno?

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Napoli Udinese danno in ogni caso per ampiamente favorita la squadra campana, padrona di casa allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo: il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale già a quota 4,75 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo esterno da parte dell’Udinese varrebbe 6,00 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per una impresa friulana.











