Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 18^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della diciottesima giornata, il penultimo turno in questo anno solare della Serie A 2021-2022, che si avvicina alla pausa natalizia ma prima ha ancora molte emozioni da regalarci. Dunque, già a partire a dire il vero da ieri sera quando abbiamo seguito ben due anticipi, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 17^ giornata: cosa succederà alla Dacia Arena?

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 18 dicembre 2021, per la diciottesima giornata che vedrà poi anche le ultime cinque sfide domani.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: cosa accadrà al Maradona? 16^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SI PARTE CON ATALANTA ROMA

ATALANTA ROMA

La prima partita in programma fra le tre del sabato, con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A, sarà Atalanta Roma di oggi pomeriggio. Un anticipo sicuramente di lusso e che si annuncia intrigante, perché l’Atalanta ormai punta allo scudetto e con il successo a Verona di domenica scorsa ha fatto un altro passo verso la vetta della classifica, ma di fronte di sarà la Roma che ha bisogno di fare bene a Bergamo se vuole rimanere in corsa per il quarto posto, dopo essersi rilanciata vincendo in casa contro lo Spezia nel posticipo di lunedì.

Pronostici Serie A/ Previsioni e quote: il Napoli si confermerà a Reggio Emilia?

I pronostici dell’agenzia Snai per questa attesa partita di Serie A vedono favoriti i padroni di casa nerazzurri, perché il segno 1 a Bergamo è quotato a 1,70, mentre curiosamente sia il segno X sia il segno 2 pagherebbero 4,25 volte la posta in palio per chi punterà sul pareggio oppure sulla vittoria della Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA