Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 20^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI VALE LA PENA SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della ventesima giornata, che segna la ripartenza della Serie A 2021-2022 nel nuovo anno solare, con una ricchissima Epifania che avrà molte emozioni da regalarci e chissà se a qualcuno porterà il carbone… Dunque, dopo due settimane di pausa natalizia le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma lungo tutta la giornata di oggi, giovedì 6 gennaio 2022, per la ventesima giornata che ci terrà compagnia dall’ora di pranzo fino a sera.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DELLA 20^ GIORNATA

PRONOSTICO MILAN ROMA

Per approfondire la nostra analisi sui pronostici Serie A, possiamo dire qualcosa in più su una rilevante sfida della ventesima giornata, cioè naturalmente il primo big-match Milan Roma. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti i padroni di casa in questo incontro: il segno 1 è infatti quotato a 1,90 in caso di vittoria casalinga del Milan, mentre in caso di vittoria esterna della Roma ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 3,80. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello intermedio fra i due precedenti ma comunque alto, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,60. Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi oggi pomeriggio alle ore 18.30 nella partita Milan Roma naturalmente presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 2,05, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,67. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,60, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 2,25 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

