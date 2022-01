Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 23^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della ventitreesima giornata, ultimo turno prima di una nuova sosta della Serie A 2021-2022, che tuttavia prima ha ancora molte emozioni da regalarci. Dunque, a dire il vero già a partire da ieri sera quando abbiamo seguito il primo anticipo, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 22 gennaio 2022, per la ventitreesima giornata che vedrà poi anche le ultime sei sfide domani.

PRONOSTICI SERIE A

GENOA UDINESE

La prima partita in programma fra le tre del sabato, con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A, sarà Genoa Udinese di oggi pomeriggio. Un anticipo magari non altisonante, ma che potrebbe avere grande importanza per la lotta salvezza e soprattutto per il Grifone, che è in una posizione a dir poco difficile e per di più arriva dalla pesante disfatta di lunedì sera, cioè la sconfitta per 6-0 sul campo della Fiorentina. L’Udinese sta meglio, ma dopo la sconfitta contro la Juventus vuole tornare a fare punti, anche per affossare una rivale che con una sconfitta scivolerebbe sempre più nel baratro.

I pronostici dell’agenzia Snai per questa attesa partita di Serie A vedono favoriti gli ospiti bianconeri friulani, il segno 2 infatti è quotato a 2,15 mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga del Genoa a Marassi.



