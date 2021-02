Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 23^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: COME FINIRANNO LE PARTITE?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della ventitreesima giornata, il turno che sarà caratterizzato soprattutto dal derby di Milano, uno dei piatti forti dell’intera stagione per il massimo campionato. Per questa sfida dovremo aspettare domenica pomeriggio, ma già dal sabato (anzi, già dai due posticipi di ieri sera) le partite di Serie A saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le tre sfide che saranno in programma già nella giornata di oggi, sabato 20 febbraio 2021.

PRONOSTICI SERIE A

LAZIO SAMPDORIA

Dopo la sconfitta subita contro l’Inter, la Lazio deve ripartire, anche se all’orizzonte si profila già la grande sfida con il Bayern e la Sampdoria invece può giocare con la tranquillità di chi arriva da una vittoria e soprattutto ha già toccato quota 30 in classifica. Fattore campo ed esigenze concrete (leggi lotta per la Champions League) fanno comunque pendere la bilancia dalla parte della Lazio, con il segno 1 che è quotato a 1,67 dall’agenzia Snai.

GENOA VERONA

Bella sfida tra il Genoa che è rinato con la cura Ballardini e il Verona di Juric, ormai splendida realtà del nostro campionato, come confermato anche lunedì sera nella vittoria contro il Parma. Scegliamo allora l’opzione che sarebbe più remunerativa secondo l’agenzia Snai e “votiamo” per il pareggio che è quotato a 3,00 volte la posta in palio, ma è legittimo dire che a Marassi oggi andrà in scena una partita da tripla.

SASSUOLO BOLOGNA

Bel derby emiliano per completare il sabato di Serie A, stuzzicante anche per i pronostici. Il Sassuolo di mister De Zerbi è tornato a vincere e potrebbe farsi preferire al Bologna di Sinisa Mihajlovic, che però non è ancora del tutto sicuro in ottica salvezza e avrà di conseguenza motivazioni importanti. La bilancia potrebbe comunque pendere verso il segno 1, che l’agenzia Snai quota a 2,30 volte la posta in palio per la vittoria del Sassuolo.

