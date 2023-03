Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 25^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A ci fanno compagnia naturalmente anche in occasione delle partite della venticinquesima giornata della Serie A 2022-2023, che a dire il vero è già stata aperta ieri sera dall’anticipo di lusso Napoli Lazio, ma che naturalmente ha ancora tantissimo da dirci da oggi pomeriggio e fino lunedì, quando calerà il sipario con gli ultimi due posticipi. Adesso quindi ci sono naturalmente gli altri nove incontri del primo turno del mese di marzo che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A a partire appunto da oggi pomeriggio.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti oggi, sabato 4 marzo 2023, seguiremo i canonici tre anticipi della ventiduesima giornata che in realtà è cominciata già ieri e continuerà con quattro partite domani e le ultime due lunedì sera.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO FIORENTINA MILAN

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Fiorentina Milan, perché questo incontro offrirà numerosi motivi d’interesse, anche se si giocherà in prima serata e quindi sarà l’ultimo del sabato in ordine cronologico. La Fiorentina si sta ritagliando un ruolo da protagonista in Coppa Italia e in Conference League, in campionato invece il cammino dei viola è più sofferto ma con la vittoria di lunedì sera a Verona dovrebbero almeno essere caduti i dubbi di rischi per la salvezza; il Milan invece si è rilanciato nelle ultime settimane, arriva dalla preziosa vittoria contro l’Atalanta e vuole fare un altro passo avanti verso la qualificazione per la prossima Champions League.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Fiorentina Milan ci dicono che gli ospiti rossoneri partono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,50, mentre in caso di vittoria casalinga della Fiorentina la quotazione per il segno 1 è di 2,90. Infine, il pareggio allo stadio Artemio Franchi sarebbe questa sera l’ipotesi più remunerativa, perché si sale a quota 3,30 per il segno X.











