Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 26^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A ci fanno compagnia naturalmente anche in occasione delle partite della ventiseiesima giornata della Serie A 2022-2023, settimo turno del girone di ritorno che a dire il vero è già stato aperto ieri sera dall’anticipo Spezia Inter, ma che naturalmente ha ancora tantissimo da dirci da oggi pomeriggio e fino a lunedì, quando calerà il sipario con l’ultimo posticipo. Adesso quindi ci sono naturalmente gli altri nove incontri del secondo turno del mese di marzo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le nuove partite di Serie A, a partire appunto da oggi pomeriggio.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti oggi, sabato 11 marzo 2023, seguiremo i canonici tre anticipi della ventiseiesima giornata che poi continuerà con cinque partite domani e infine un solo posticipo (è una notizia) lunedì sera.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO NAPOLI ATALANTA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Napoli Atalanta, perché naturalmente questo incontro offrirà numerosi motivi d’interesse, anche se sarà il secondo del sabato in ordine cronologico. La capolista Napoli sta dominando il campionato, ma ha bisogno di tornare subito alla vittoria dopo lo scivolone contro la Lazio per non accendere un potenziale campanello d’allarme, il calendario in questo senso non aiuta perché l’Atalanta è sempre una rivale scomoda, anche se la Dea non è in grande forma ultimamente, come confermato anche dal pareggio casalingo contro l’Udinese di settimana scorsa.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Napoli Atalanta ci dicono comunque che i padroni di casa partenopei partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,67, mentre in caso di vittoria esterna dell’Atalanta la quotazione per il segno 2 è 5,00. Infine, il pareggio allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo sarebbe questa sera l’ipotesi intermedia fra le altre due, perché raggiunge quota 4,00 per il segno X.











