Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 28^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della ventottesima giornata della Serie A 2021-2022, che promette di regalarci grandi emozioni in un altro turno che sarà ricco di sfide da non perdere, anche se a dire il vero già ieri sera c’è stato un primo significativo anticipo a San Siro. Dunque, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione pure in questo primo weekend del mese di marzo anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 5 marzo 2022, per la ventottesima giornata che vedrà poi le altre sei sfide in programma domani.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO UDINESE SAMPDORIA

La prima partita in programma fra le tre del sabato, con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A, sarà Udinese Sampdoria di oggi pomeriggio. Partita molto delicata tra due squadre che non possono di certo dirsi tranquille in ottica salvezza, di conseguenza la posta in palio sarà molto alta. L’Udinese potrà mettere sul piatto il fattore campo e anche un risultato nettamente migliore settimana scorsa, cioè il pareggio in casa del Milan a confronto della pesante sconfitta per 4-0 subita a Bergamo dalla Sampdoria.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Udinese Sampdoria danno per favorita la squadra bianconera friulana, magari proprio per quanto appena evidenziato: il segno 1 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,45 sul segno X in caso di pareggio, infine un colpaccio esterno da parte della Sampdoria varrebbe 4,25 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 ad Udine.



