Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 29^ giornata

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della ventinovesima giornata, il turno che manda in archivio la pausa di fine marzo per gli impegni delle Nazionali e apre per il massimo campionato il mese di aprile, che sarà davvero molto intenso, caratterizzato da un turno infrasettimanale e importanti recuperi oltre ai turni “ordinari” nei weekend. Dunque oggi le partite di Serie A saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma interamente nella giornata di oggi, sabato 3 aprile 2021, come sempre succede in occasione della Pasqua.

MILAN SAMPDORIA

La Sampdoria si presenterà a San Siro con la serenità di chi ha di fatto già raggiunto la salvezza, ma le motivazioni sono ben più alte per il Milan, che vincendo a Firenze prima della pausa ha riacceso le proprie speranze scudetto e spera di portarsi a -3 dai cugini dell’Inter almeno per qualche ora – e pur tenendo presente che fino a stasera saranno ben due le partite giocate in più dal Milan. Facile capire come la bilancia del pronostico penda dalla parte dei padroni di casa, non a caso il segno 1 è quotato a 1,55 da parte dell’agenzia Snai.

NAPOLI CROTONE

Ancora più scontata, almeno sulla carta, è la partita che alle ore 15.00 vedrà scendere in campo il Napoli in casa contro il fanalino di coda Crotone. Gli uomini di Gennaro Gattuso arrivano da due preziose vittorie in trasferta consecutive, prima contro il Milan e poi anche contro la Roma, di conseguenza il Napoli è in forma e sarebbe un delitto rovinare tutto contro un Crotone pur ancora vivo, ma ultimo e con la difesa nettamente peggiore del campionato. Ecco dunque che l’agenzia Snai non ha alcun dubbio e quota ad appena 1,22 volte la posta in palio il segno 1 allo stadio Maradona-San Paolo.

SASSUOLO ROMA

Più intrigante potrebbe essere la partita al Mapei Stadium tra i padroni di casa del Sassuolo e la Roma, che resta in corsa per il quarto posto ma deve rialzarsi dalla sconfitta contro il Napoli prima della sosta e dovrà dividersi con le fatiche di Europa League, comunque con l’orgoglio di essere l’ultima italiana rimasta nelle Coppe europee. Questa potrebbe essere dunque una partita fra le più incerte del sabato di Pasqua, tra le quote dell’agenzia Snai vi segnaliamo che la più remunerativa sarebbe il pareggio, dal momento che il segno X è quotato a 3,90 volte la posta in palio.

