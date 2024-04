Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 30^ giornata, oggi lunedì 1° aprile 2024

I pronostici Serie A ci faranno compagnia naturalmente anche in occasione della seconda metà delle partite per la trentesima giornata del campionato della Serie A 2023-2024, che in questo weekend pasquale ha diviso nettamente in due tronconi i propri appuntamenti, attirando l’attenzione di tifosi ed appassionati fin dalle prime cinque partite già andate in scena sabato, mentre ieri non ha giocato nessuno per onorare al meglio la Pasqua. In compenso oggi sarà un lunedì molto divertente, perché approfittando della ricorrenza di Pasquetta avremo ben cinque partite nelle prossime ore, spalmate dall’ora di pranzo fino alla prima serata.

Di conseguenza adesso si pensa alle cinque partite che ci faranno ancora compagnia fino a sera, per una giornata nella quale non mancheranno partite di enorme significato per gli obiettivi stagionali delle squadre coinvolte; appuntamenti che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A per il turno numero 30. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma oggi, lunedì 1° aprile 2024.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO BOLOGNA SALERNITANA

Per i pronostici Serie A scegliamo di mettere in copertina la prima sfida che ci farà compagnia già all’ora di pranzo, cioè Bologna Salernitana. Sulla carta non dovrebbe esserci storia tra la quarta in classifica, splendida rivelazione del campionato, un Bologna che insegue quindi con convinzione la qualificazione alla prossima Champions League e prima della sosta aveva vinto ad Empoli, e dall’altra parte il fanalino di coda Salernitana, che perdendo in casa contro il Lecce rischia di avere esaurito le ultime speranze di salvezza, dal momento che i campani sono parecchio staccati anche dal gruppo delle altre pericolanti.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Bologna Salernitana di oggi, naturalmente presso lo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano, ci dicono che sulla carta partono nettamente favoriti i padroni di casa felsinei, quindi il segno 1 per la vittoria del Bologna è quotato a 1,28, mentre si sale a quota 11 per una vittoria esterna da parte della Salernitana. Infine, il segno X in caso di pareggio varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno X.











