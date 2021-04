Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 30^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE NOSTRE SCOMMESSE SUI RISULTATI DI OGGI

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della trentesima giornata, il turno che segna il ritorno del campionato al tradizionale ritmo del weekend dopo la sosta per le Nazionali e il turno pasquale giocato per intero al sabato. Dunque a partire da oggi le partite di Serie A saranno naturalmente di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 10 aprile 2021, in apertura della trentesima giornata.

PRONOSTICI SERIE A

SPEZIA CROTONE

Sfida salvezza tra uno Spezia che vincendo farebbe di fatto un enorme passo avanti verso la permanenza nella categoria e un Crotone che ha invece estremo bisogno di fare risultato per tenere almeno ancora accesa la fiammella della speranza. Il fattore campo e 14 punti di differenza in classifica fanno pendere la bilancia dalla parte dello Spezia, anche se di recente il Crotone sta giocando bene e meriterebbe forse qualcosa in più rispetto a quanto ha raccolto finora: l’agenzia Snai quota il segno 1 per il successo dei liguri di mister Vincenzo Italiano a 1,85.

PARMA MILAN

Un Parma in crescita ma che vede comunque sempre in salita la strada verso la salvezza cercherà un’impresa contro un Milan in calo, ma soprattutto a San Siro – in trasferta infatti i rossoneri restano la migliore squadra del campionato e anche nelle ultime settimane hanno vinto a Roma, Verona e Firenze mentre in casa fano enorme fatica, come mostrato pure contro la Sampdoria. Dunque proprio il fatto di giocare al Tardini potrebbe paradossalmente favorire il Milan, a caccia di punti per la qualificazione alla prossima Champions League: il segno 2 è quotato dall’agenzia Snai a 1,70.

UDINESE TORINO

In prima serata ecco alla Dacia Arena la partita tra i padroni di casa dell’Udinese di Luca Gotti, che stanno navigando tranquilli verso la salvezza, e il Torino di Davide Nicola, che sembra in crescita (vedi ad esempio il pareggio nel derby di sabato scorso), ma non ancora abbastanza per dirsi tranquillo in ottica salvezza. Le motivazioni dunque potrebbero far pendere la bilancia verso il Torino, anche se Udine è un campo ostico per chiunque: scegliamo il segno X che secondo l’agenzia Snai è il più remunerativo e varrebbe 3,30 volte la posta in palio.



