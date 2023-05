Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 34^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A ci fanno compagnia nuovamente perché oggi cominciano le partite della trentaquattresima giornata della Serie A 2022-2023, cioè il quindicesimo turno del girone di ritorno di questo campionato, a partire da oggi pomeriggio e fino a lunedì sera, quando ci saranno addirittura ben tre posticipi. Adesso quindi ci sono tutti i dieci incontri di questo secondo turno dell’intenso e decisivo mese di maggio al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A, a partire appunto da oggi pomeriggio.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti oggi, sabato 6 maggio 2023, seguiremo i consueti tre anticipi della trentaquattresima giornata che poi continuerà con i quattro incontri della domenica e infine pure con tre posticipi appunto lunedì sera.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO MILAN LAZIO

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Milan Lazio, sia perché sarà la prima in ordine cronologico, sia perché sarà una sfida di fondamentale importanza per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Milan avrebbe bisogno di tornare alla vittoria dopo il sofferto e deludente pareggio contro la Cremonese, per chi attualmente sarebbe fuori dalle prime quattro è infatti pericoloso perdere altro terreno. La Lazio invece, sempre seconda dopo la vittoria contro il Sassuolo, ha la grande occasione per fare un passo avanti che potrebbe anche risultare determinante.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Milan Lazio di oggi pomeriggio naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro ci dicono che potrebbero partire favoriti i padroni di casa rossoneri, infatti il segno 1 per la vittoria del Milan è quotato a 1,90, mentre poi si sale a 3,40 sul segno X naturalmente in caso di pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Lazio oggi pomeriggio a Milano.











