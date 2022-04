Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 34^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della trentaquattresima giornata della Serie A 2021-2022, che promette di regalarci grandi emozioni in un altro turno che sarà ricco di sfide con una posta in palio che si fa sempre più alta sia nella lotta per lo scudetto, sia per un posto nelle Coppe ed infine naturalmente nella lotta salvezza. Dunque, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione pure in questo quarto weekend del mese di aprile anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai ben quattro anticipi di oggi, sabato 23 aprile 2022, per la trentaquattresima giornata che vedrà poi le altre sei sfide in programma fra domani e un posticipo lunedì sera.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO VENEZIA ATALANTA

La prima partita in programma fra le quattro del sabato, con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A, sarà Venezia Atalanta (in contemporanea con Torino Spezia). La partita del Penzo spicca perché si affronteranno due squadre che, fatte le debite proporzioni, sono entrambe in difficoltà. Il Venezia di Paolo Zanetti è lontano parente della ottima squadra della prima parte del campionato e adesso rischia seriamente la retrocessione, mentre l’Atalanta sta vivendo il momento forse in assoluto più difficile di tutti gli anni con Gian Piero Gasperini e di conseguenza vede in bilico la partecipazione alle Coppe europee per la prossima stagione.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Venezia Atalanta danno comunque per ampiamente favorita la squadra ospite lombarda, dall’alto della sua superiorità tecnica: il segno 2 è quotato a 1,50, mentre poi si sale già a quota 4,50 sul segno X in caso di pareggio, infine un successo casalingo da parte del Venezia varrebbe ben 6,50 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 1 in Veneto.











