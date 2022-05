Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 37^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della trentasettesima giornata della Serie A 2021-2022, che promette di regalarci grandi emozioni in un altro turno che sarà ricco di sfide con una posta in palio che si fa sempre più alta sia nella lotta per lo scudetto, sia per un posto nelle Coppe ed infine naturalmente nella lotta salvezza. Dunque, le partite di Serie A saranno di nuovo al centro dell’attenzione pure in questo weekend anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai ben quattro anticipi di oggi, sabato 14 maggio 2022, per la trentasettesima giornata che vedrà poi le altre sei sfide in programma fra domani e due posticipi lunedì sera.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO EMPOLI SALERNITANA

La prima partita in programma fra le quattro del sabato, con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A, sarà Empoli Salernitana. I toscani giocheranno con la serenità di chi ormai è salvo e si può divertire nel finale di campionato: l’Empoli di Aurelio Andreazzoli c’era quasi riuscito settimana scorsa a San Siro, quando ha sfiorato un’impresa clamorosa contro l’Inter. Per la Salernitana di Davide Nicola invece la salvezza è ancora da conquistare, ma i campani sono lanciati in una straordinaria rimonta che, senza la beffa in extremis contro il Cagliari, sarebbe ancora più vicina.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Empoli Salernitana danno comunque per favorita la squadra ospite campana, dall’alto della maggiore importanza che la partita ha per la Salernitana: il segno 2 è quotato a 2,05, mentre poi si sale già a quota 3,200 sul segno X in caso di un successo casalingo da parte dell’Empoli, infine un pareggio varrebbe 3,80 volte la posta in palio per chi punterà sul segno X allo stadio Carlo Castellani.











