Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 8^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: I “NOSTRI” RISULTATI

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della ottava giornata, il turno che segna la ripartenza del massimo campionato dopo la sosta per le Nazionali e anche il via a un vero e proprio tour de force da qui fino a Natale. Dunque oggi e domani le partite saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, sabato 21 e domenica 22 novembre 2020, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A a partire chiaramente dalle tre sfide che saranno in programma già nella giornata di sabato.

PRONOSTICI SERIE A

CROTONE LAZIO

Il fanalino di coda della classifica ospita una squadra di Champions League: messa così, per il Crotone pur reduce da un pareggio a Torino non ci dovrebbero essere molte speranze contro la Lazio, che in effetti deve vincere per risalire qualche posizione in un turno sulla carta favorevole. Fiducia dunque sul segno 2 per la partita allo stadio Ezio Scida, possibilità che l’agenzia Snai propone ad appena 1,70 volte la posta in palio, tanto è favorita la Lazio.

SPEZIA ATALANTA

Discorso parzialmente simile, perché abbiamo di nuovo una neopromossa che ospita (tra l’altro nemmeno nel suo stadio) una squadra di Champions League. Lo Spezia ha fatto in realtà 8 punti, dunque l’inizio dei liguri è stato positivo, ma questa partita sembra sulla carta perfetta per esaltare le caratteristiche offensive dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la cui vittoria a Cesena è quotata a 1,47 volte la posta in palio per chi crederà nel segno 2 in favore della Dea.

JUVENTUS CAGLIARI

La differenza in classifica non è a dire il vero così netta, ma la Juventus deve tornare alla vittoria dopo la beffa del pareggio in extremis sul campo della Lazio e più in generale qualche segno X di troppo. Il buon rendimento dell’attacco del Cagliari ci spinge però a suggerire l’ipotesi Gol (che richiede almeno un gol da parte di entrambe le formazioni), possibilità che l’agenzia Snai quota a 1,63 e potrebbe essere più interessante rispetto al semplice segno 1.



