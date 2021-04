Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le sfide della 33^ giornata (anticipi)

PRONOSTICI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 33^ GIORNATA

Siamo alla vigilia di un nuovo appassionante turno per il primo campionato nazionale ed è dunque giunto il momento di esaminare i pronostici della Serie A che la nostra redazione ha fissato in vista delle sfide per la 33^ giornata. Pur prima occorre fare una precisazione: tornando noi da un intenso turno infrasettimanale, va tenuto conto il peso che potrebbero avere, nel fissare quote e previsioni, forfait dell’ultimo minuto per infortuni o le squalifiche decise dal giudice sportivo in extremis. Tutti elementi che potrebbero determinare, in un modo o nell’altro l’esito di ogni scontro.

Pur con questa difficoltà, proviamo comunque ad esaminare match per match, e a partire dagli scontri che ci faranno compagnia in questo sabato 24 aprile 2021, i pronostici della Serie A fissati dalla nostra redazione per la 33^ giornata.

PRONOSTICO GENOA SPEZIA

Per il derby ligure non ci è immediato fissare un pronostico netto, considerando poi che si tratta di scontro diretto tra due club a pari punti. Pure va detto che il grifone è di ritorno da un buon pareggio contro il Benevento, ma che pure nell’ultimo turno lo Spezia ha saputo fermare la capolista Inter.

PRONOSTICO PARMA CROTONE

Per i pronostici di Serie A, anche questo scontro al Tardini è di difficile lettura: parliamo di due club agli ultimi due gradini della classifica, per cui la salvezza si sta facendo disperata se non impossibile. Inoltre i ducali sono di ritorno da tre sconfitte di fila (l’ultima contro la Juventus), mentre per il Crotone, i KO alle spalle ammontano fino a sei.

PRONOSTICO SASSUOLO SAMPDORIA

Sfida entro la top te della classifica di campionato, per cui per i pronostici della Serie A concediamo ai neroverdi il favore del successo. Pure va detto che ci attendiamo un match ricco di colpi di scena: le due squadre potranno giocare a testa leggera, senza grandi preoccupazioni per il finale di stagione e pure registrando entrambe un gran stato di forma (tre vittorie di fila per i neroverdi di cui l’ultima con il Milan, e due per Ranieri e i suoi).

