Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le sfide della 38^ giornata

Eccoci in vista della 38^ e ultima giornata del primo campionato italiano e tocca ora andare subito a vedere quali saranno i pronostici della Serie A che la nostra redazione ha fissato alla vigilia del turno. Esaminando quote e previsioni però vediamo subito che non è stato sempre facile fissare un verdetto univoco per tutti i match di questa fine settimana: in alcuni scontri i tre punti messi in palio valgono la salvezza e dunque potrebbe davvero accadere di tutto; in altri non vi è più nulla in palio, se non il prestigio di chiudere la stagione con un successo e dunque pure rimangono aperti a qualunque risultato. Pur tra mille dubbi e perplessità è giusto provare a vedere che cosa ci dicono i pronostici di Serie A per questo fine settimana, con il supporto del portale di scommesse Snai, a cominciare naturalmente dai primi anticipi della 38^ giornata di campionato, in programma oggi, sabato 1 agosto.

PRONOSTICO BRESCIA SAMPDORIA

Nell’ultima sfida in Serie A delle Rondinelle (da tempo sicure della retrocessione in cadetteria) possiamo attenerci di tutto da parte di Diego Lopez: pure alla vigilia ci pare netto il favore nei pronostici di Serie A per i liguri di Ranieri, già salvi e ansiosi di chiudere al meglio una stagione davvero complicata.

PRONOSTICO ATALANTA INTER

Partita che vale il secondo posto in classifica della Serie A, dall’esito quanto mai aperto: Conte è avversario di grandissimo valore e la sua squadra torna in campo con due vittorie di fila alle spalle, ma pure vogliamo concedere il favore del pronostico alla Dea, sempre molto reattiva e devastante in casa. Anche senza la presenza del suo caloroso pubblico sugli spalti.

PRONOSTICO JUVENTUS ROMA

Match di difficile lettura per i pronostici della Serie A: a Torino pare quasi impossibile non concedere il favore alla vittoria alla Campionessa d’Italia 2019-20, ma Sarri ha a disposizione una squadra ben malconcia e potrebbe anche scendere in campo con pochi titolari. Non così Fonseca, che pure avendo poco per cui lottare, pure non si lascerà scappare l’occasione di mettere in scacco i bianconeri.

PRONOSTICO MILAN CAGLIARI

E’ emergenza in difesa per i rossoneri, ma a San Siro il favore del pronostico non può che andare a Stefano Pioli: il suo Milan è una delle squadre più in forma di questa seconda parte della stagione e il Diavolo ha ben voglia di chiudere al meglio il campionato, con una sonora vittoria ai danni del Cagliari, sia pure questo di ritorno dal 2-0 contro la Juventus.

PRONOSTICO NAPOLI LAZIO

Pronostico complicato per il match al San Paolo, tra due squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere alla stagione di Serie A. Considerando il quadro generale però, forse oggi Inzaghi potrebbe aver una chance in più di fare bottino in terra campana: se non altro perchè Gattuso e i suoi hanno già la testa al prossimo match di Champions League contro il Barcellona.



