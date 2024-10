PRONOSTICI SERIE A: QUALI SONO LE FAVORITE STAVOLTA?

Eccoci a un nuovo appuntamento con i pronostici Serie A verso la nona giornata che in realtà è cominciata già con un doppio anticipo al venerdì, stabilito perché poi ci attende il turno infrasettimanale. Questo è un periodo molto intenso specie per chi ha pure le Coppe, che infatti giocherà ben sette partite nello spazio di 23 giorni: non siamo ancora nemmeno alla metà di questo tour de force, ma chissà se potrà essere una variabile per cercare di capire chi siano i favoriti per le partite che ci faranno compagnia da oggi pomeriggio fino a domani sera.

Di certo i pensieri di molti potrebbero già andare al derby d’Italia di domani, ma guai a sottovalutare ciò che ci attende nelle prossime ore, con la capolista e poi ben tre squadre che in settimana hanno giocato in Champions League. Le emozioni dovrebbero essere di conseguenza garantite, ma in questa sede ci dobbiamo concentrare soprattutto sulle quote indicate per i pronostici Serie A nella nona giornata di campionato.

PRONOSTICI SERIE A 9^ GIORNATA: ECCO COSA CI DICONO LE QUOTE

FOCUS NAPOLI LECCE

Napoli Lecce è sicuramente una partita interessante per più di un motivo nel sabato della nona giornata, quindi le dedichiamo il primo focus per i pronostici Serie A. Innanzitutto sarà il primo appuntamento in ordine cronologico, inoltre vedrà scendere in campo i partenopei di Antonio Conte, capolista solitaria della classifica anche dopo il sofferto ma prezioso successo sull’ostico campo dell’Empoli settimana scorsa. Tutto potrebbe sembrare semplice contro il Lecce, reduce da una batosta contro la Fiorentina, ma attenzione alla “trappola” prima di un tris di altissimo livello nelle prossime giornate.

Chiaramente però le quote offerte dall’agenzia Snai non possono evitare di sottolineare una differenza molto netta, dovuta sia alla classifica, sia al momento di forma e infine anche al fattore campo. Ecco allora che i pronostici su Napoli Lecce di Serie A ci dicono che una vittoria dei padroni di casa (segno 1) è considerata quasi ovvia e quotata a 1,28, mentre poi si sale già parecchio a quota 5,50 per il segno X in caso di pareggio; infine, un clamoroso successo esterno del Lecce varrebbe ben 10 volte la posta in palio per chi avrà osato puntare sul segno 2 allo stadio Diego Armando Maradona.