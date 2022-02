Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite (27^ giornata)

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE DELLA 27^ GIORNATA

Il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A continua: sabato 26 febbraio si gioca ancora per la 27^ giornata, che è iniziata ieri con gli anticipi che hanno visto coinvolte le due squadre milanesi e che si concluderà lunedì. Un turno particolarmente spezzettato dunque, che è l’ottavo nel girone di ritorno; abbiamo visto dunque le due big che sono coinvolte nella corsa allo scudetto, adesso è ovviamente il tempo di dedicarci alle altre sfide che saranno ugualmente interessanti, perché non si parla solo di vincere il campionato ma, giustamente, delle altre lotte che riguardano qualificazione in Champions League e alle altre coppe europee, e ovviamente la salvezza.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 26^ giornata: tutto scontato all'Arechi?

Vediamo dunque quello che succederà sui vari campi; adesso, partita per partita e prendendo in esame quelle principali, possiamo provare a fare un focus all’interno dei pronostici di Serie A per questa 27^ giornata, facendoci aiutare come di consueto dalle quote che sono state previste dalle agenzie di scommesse (scegliamo la Snai) e naturalmente tenendo conto di quanto accaduto alle singole squadre negli ultimi impegni, siano essi di Serie A o nelle coppe internazionali, per avere un quadro della situazione che sia il più preciso possibile.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: cosa succederà all'Olimpico? 25^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: EMPOLI JUVENTUS

Partiamo allora da Empoli Juventus nell’analisi dei pronostici di Serie A. I bianconeri hanno giocato martedì in Champions League nell’andata degli ottavi e hanno perso altri due giocatori; in campionato invece sono reduci dal pareggio nel derby che, considerati anche i risultati delle rivali, è stato una grande occasione persa per recuperare terreno e blindare ancor più il quarto posto. Massimiliano Allegri sa di non poter perdere altro terreno se vuole davvero avvicinare le primissime posizioni della classifica; oggi affronta un Empoli che non sa più vincere e sembra aver perso smalto rispetto al grande avvio di stagione, e che a settembre tra l’altro aveva vinto all’Allianz Stadium.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 24^ giornata: cosa succederà al Franchi?

Le quote fornite dalla Snai naturalmente ci dicono che la Juventus parte favorita, e non di poco: il segno 2 per la vittoria dei bianconeri vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma pari a 1,65 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 che regola l’eventualità della vittoria dell’Empoli porta in dote una cifra corrispondente a 5,25 volte l’importo che avrete scelto di investire. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 4,00 volte la giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA