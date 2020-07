Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite (29^ giornata, 1-2 luglio)

Nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A per la 29^ giornata: se ieri abbiamo parlato dei due anticipi che hanno inaugurato il turno, con mercoledì 1 luglio vivremo invece altre sei gare che rappresenteranno oltre la metà del programma, per poi tuffarci nei due posticipi. E’ davvero inusuale che a luglio si giochi ancora in campionato, e peraltro mancano ben 10 giornate per chiuderlo (compresa questa); ovviamente conosciamo bene il perché, il lockdown da Coronavirus che ha fermato il mondo dello sport per oltre tre mesi. Ora però ci dobbiamo tuffare nell’atmosfera di questa importante giornata e perciò, con l’ausilio delle quote che come sempre sono state fornite dall’agenzia Snai, andiamo a vedere nel dettaglio i pronostici di Serie A per le partite del mercoledì.

PRONOSTICI SERIE A: INTER BRESCIA

Partita scontata quella di San Siro, almeno sulla carta: i nerazzurri sono terzi in classifica e continuano a sognare uno scudetto che non è poi così lontano, rinfrancati dal grande colpo di Parma e una vittoria arrivata con una rimonta negli ultimi 6 minuti. Il Brescia dopo il lockdown ha pareggiato due volte: sulla carta si tratterebbe di risultati positivi, in realtà la situazione parla di un ultimo posto con 8 punti da recuperare per la salvezza, dunque presumibilmente il dado è già tratto. La Snai non concede sconti alla formazione allenata da Diego Lopez, che in caso di vittoria (segno 2) vi farebbe guadagnare ben 16,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto; siamo invece ad un valore di 7,00 volte la puntata per il segno X che regola il pareggio, per contro il successo interno dell’Inter, per il quale dovrete puntare sul segno 1, porterebbe in dote una vincita di appena 1,17 volte la giocata.

PRONOSTICI SERIE A: SPAL MILAN

Situazione sostanzialmente simile: del tutto per gli estensi che condividono l’ultima piazza con il Brescia, diversa per il Milan nei confronti dei cugini nerazzurri visto che la posizione di classifica è la settima. Tuttavia i rossoneri sembrano aver cambiato passo a giugno: due vittorie in due partite, domenica è stata battuta anche la Roma con una prestazione convincente che fa ben sperare per la chiusura del campionato, a tutti gli effetti la qualificazione in Europa League è ancora fortemente possibile. Secondo l’agenzia Snai, il Milan è chiaramente favorito al Mazza: vale solo 1,60 volte la cifra messa sul piatto l’eventualità del segno 2, che regola la vittoria in trasferta. Il segno 1 è quello sul quale puntare per l’affermazione casalinga della Spal e porta in dote una vincita corrispondente a 5,50 volte la giocata, mentre con il segno X per il pareggio il vostro guadagno, con questo bookmaker, ammonterebbe a 4,00 volte l’importo della puntata.



