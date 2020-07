Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite, 32^ giornata (11-12 luglio)

Con il consueto ausilio delle quote Snai, presentiamo i pronostici di Serie A per la 32^ giornata: il turno si disputa sulla distanza di tre giorni ma, essendo nel fine settimana, segue un calendario tutto sommato “regolare”. Ci saranno tre anticipi, fissati secondo gli orari che abbiamo imparato a conoscere nel post-lockdown, Poi, sei partite la domenica e il posticipo, che sarà Inter Torino, il lunedì sera: da quando si è ripreso a giocare non è passato nemmeno un mese e siamo già al sesto turno, per cui ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la conclusione del campionato e la scoperta dei vari verdetti. Vediamo allora quello che potrebbe succedere sui vari campi: naturalmente per i pronostici di Serie A legati alla 32^ giornata iniziamo la nostra analisi dalle tre gare che si giocano sabato 11 luglio.

PRONOSTICO LAZIO SASSUOLO

Due sconfitte consecutive, tre nelle cinque post-lockdown: la Lazio ha decisamente calato il suo straordinario ritmo, si era detto che la rosa corta potesse essere un problema e lo si è visto prevalentemente nel ko interno contro il Milan, quando Simone Inzaghi non ha potuto schierare Immobile e Caicedo. Solo una fase di stanca o il definitivo addio allo scudetto? Sarà interessante valutarlo; intanto allo stadio Olimpico arriva un Sassuolo che in epoca recente ha saputo fare male ai biancocelesti, e che con un attacco tra i più esplosivi della Serie A minaccia di prendersi almeno un punto, anche se per continuare a inseguire il sogno europeo sarebbe preferibile una vittoria. A proposito di gol: si affrontano due dei migliori reparti del campionato e dunque non è un caso che la quota Over 2,5 valga per la Snai 1,40 volte la cifra messa sul piatto, esattamente la metà di quanto è stato posto sull’eventualità Under 2,5 (2,80) vale a dire meno di tre gol complessivi.

PRONOSTICO BRESCIA ROMA

Naturalmente i giallorossi sono favoriti, ma la partita del Rigamonti potrebbe essere meno scontata del previsto: intanto perché il Brescia è stato capace di battere il Verona una settimana fa, battendo un colpo in chiave salvezza, e poi perché la Roma è una squadra che per sua stessa natura è assolutamente imprevedibile per sua stessa struttura, capace di imprese memorabili e rovinose cadute, come quella casalinga contro l’Udinese. Dopo la chiusura per la pandemia di Coronavirus il campionato ci ha consegnato una squadra in difficoltà, che ha iniziato a perdere consecutivamente senza riuscire a trovare quella fluidità offensiva che l’aveva caratterizzata soprattutto nelle uscite invernali; per questo motivo Paulo Fonseca dovrà stare attento, anche perché la storia insegna che l’ambiente non aiuta quando il gruppo è sotto pressione. Intanto però possiamo notare come sia abbastanza alta la quota per un ribaltone del Brescia: se le rondinelle dovessero vincere partendo da una situazione di svantaggio, la Snai vi assicurerebbe una vincita di ben 22,00 volte la vostra puntata.

PRONOSTICO JUVENTUS ATALANTA

Partita affascinante per i pronostici di Serie A: negli ultimi tempi la Juventus ha sempre fatto la voce grossa contro la Dea, soprattutto a Torino, ma quella orobica è una squadra in grande fiducia e i bianconeri arrivano dal ko contro il Milan, un ribaltone da 2-0 a 2-4 con un poker incassato nello spazio di 16 minuti. Sconfitta che ha sinistramente ricordato quella di Firenze sette anni fa; allora, i bianconeri di Antonio Conte avevano chiuso il campionato con 102 punti ma stavolta le cose potrebbero essere diverse; Maurizio Sarri ha già incassato due sconfitte casalinghe contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini (quando allenava il Napoli) e sa che in caso di mancata vittoria il discorso scudetto sarebbe decisamente più complicato. Uno sguardo a Gol e NoGol secondo le quote della Snai: siamo a 1,47 e 2,50 rispettivamente, inevitabile che questa agenzia punti sul fatto che entrambe le squadre, che hanno tra i migliori attacchi del campionato, possano andare a rete.



