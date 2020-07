Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite, 33^ giornata (15-16 luglio)

Siamo arrivati a un nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A: quelle che si giocano mercoledì 15 e giovedì 16 luglio fanno parte della 33^ giornata e sono state anticipate da Atalanta Brescia. Ci avviciniamo senza troppe soste alla fine del campionato, in quello che si è rivelato un vero e proprio tour de force: i tanti verdetti sono ovviamente ancora da stabilire, e dunque noi senza perdere tempo andiamo subito a vedere quello che potremmo aspettarci sui vari terreni di gioco, ipotizzando come si potrebbero concludere le partite. Prenderemo come sempre in esame, per addentrarci nei pronostici di Serie A, le quote che sono state proposte dall’agenzia Snai, uno dei tanti bookmaker ad aver fornito la loro versione.

PRONOSTICI SERIE A: BOLOGNA NAPOLI

I partenopei hanno già concluso il loro campionato, almeno dal punto di vista dell’obiettivo raggiungibile: presa la qualificazione in Europa League, non ci sono più possibilità di arrivare in Champions e dunque questo finale di torneo sarà tutto teso alla preparazione del ritorno degli ottavi contro il Barcellona, e chiaramente nel tentativo di ottenere il quinto posto. Il Bologna allo stesso modo proverà a terminare in ascesa, consapevole di aver disputato un ottimo campionato; qui a essere favorito è comunque il Napoli, che ha una quota di 1,87 volte la somma messa sul piatto per il segno 2 che identifica la sua vittoria. Siamo a valori praticamente uguali per quanto riguarda le eventualità della vittoria interna del Bologna (segno 1) e il pareggio per il quale dovrete puntare sul segno X: nel primo caso la vincita ammonta a 3,85 volte la giocata, nel secondo siamo a 3,80 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.

PRONOSTICI SERIE A: MILAN PARMA

Anche i rossoneri puntano al quinto posto come il Napoli, ma per loro si tratta proprio di archiviare la qualificazione in Europa League tornando a giocare in ambito internazionale, uno spettro che è mancato nel corso di una stagione che con Stefano Pioli è diventata ampiamente positiva, portando con sé tanti rimpianti per quello che sarebbe potuto essere iniziando così. Male il Parma post-lockdown: i ducali avevano fatto vedere di poter arrivare in Europa ma si sono persi per strada. Per questa Milan Parma la Snai assegna ai rossoneri i favori del pronostico, in modo netto: vale 1,45 volte la puntata il segno 1 per la vittoria del Diavolo, per contro un successo dei gialloblu (segno 2) vi permetterebbe di guadagnare ben 7,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo. La Snai dice anche che il segno X, sul quale dovrete giocare per il pareggio, porta in dote una vincita che corrisponderebbe a 4,25 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.

PRONOSTICI SERIE A: SASSUOLO JUVENTUS

Salvata sul filo del rasoio da due rigori, la Juventus ha addirittura aumentato il suo distacco sulla seconda in classifica nonostante il solo punto nelle ultime due giornate: restano tutte le preoccupazioni su un campionato che a conti fatti si sarebbe potuto chiudere prima, ma se alla fine arriverà il nono scudetto consecutivo sarà tutto dimenticato o quasi. Il Sassuolo rappresenta un avversario tosto, perché in grande forma: proprio a lui i bianconeri devono un favore, visto che gli emiliani hanno battuto la Lazio all’Olimpico. Qui la Snai assegna ai bianconeri un valore di 1,60 volte la giocata sul segno 1 che vale la vittoria degli ospiti, mentre con il segno 1 che identifica l’affermazione dei neroverdi il vostro guadagno con questo bookmaker corrisponderebbe a 5,00 volte l’ammontare della vostra giocata. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote un valore pari a 4,25 volte l’investimento che avrete fatto sulla partita del Mapei Stadium.



