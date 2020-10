Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite (4^ giornata, 17-18 ottobre)

Siamo arrivati ad un nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A: le partite che prendono il via sabato 17 ottobre sono quelle che riguardano la 4^ giornata di campionato, si torna a giocare dopo la sosta per le nazionali e dunque nel tracciare le nostre previsioni bisognerà tenere conto anche di questo, perché ci sono squadre che hanno visto partire tanti loro giocatori e hanno dovuto lavorare a ranghi ridotti, con più difficoltà nel preparare il fine settimana. Il sabato si apre con quattro anticipi particolarmente interessanti, e allora senza indugiare oltre possiamo valutare le ipotesi di risultato che matureranno sui vari campi: iniziamo un altro viaggio attraverso i pronostici di Serie A, come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker e in particolare dall’agenzia Snai che ci può dare un primo quadro su cosa aspettarci sulla carta.

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI ATALANTA

Due dati importanti su Napoli Atalanta: la Dea sta volando con tre vittorie e 13 gol segnati, ha dato l’impressione di essere la squadra più in forma e ha vinto tre delle ultime quattro gare giocate al San Paolo. Sta facendo bene anche il Napoli tuttavia, ancora zero gol incassati dai partenopei che però non giocano praticamente da un mese, visto che hanno saltato la partita di Torino contro la Juventus e hanno fuori alcuni giocatori per Coronavirus o infortuni. La Snai presenta una partita in totale equilibrio: se il segno 1 per la vittoria del Napoli fa degli azzurri i favoriti – valore 2,50 – il segno 2 che regola l’affermazione dell’Atalanta vi permetterebbe di guadagnare 2,55 volte la somma giocata e dunque è chiaro che la situazione è di stallo, quasi da vecchia tripla. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 3,75 volte quello che avrete messo sul piatto, dunque è l’ipotesi meno plausibile nelle previsioni e pronostici.

PRONOSTICI SERIE A: INTER MILAN

Il derby è sempre il derby, una partita che sfugge a ogni logica previsione. Possiamo comunque dire che l’anno scorso i nerazzurri si sono imposti in entrambe le sfide e che al ritorno hanno rimontato due gol di svantaggio nel primo tempo per andare a farne quattro. Ultimamente la Madonnina si è particolarmente accesa con i colori della Beneamata, ma il Milan ha aperto alla grande questo campionato e, proseguendo la sua striscia di imbattibilità, si è portato al primo posto con l’Atalanta. Nonostante questo, per la Snai la squadra favorita per oggi resta l’Inter: vale infatti 2,35 volte la puntata il segno 1 che regola la sua vittoria, per contro il successo “esterno” dei rossoneri vi consentirebbe di guadagnare 2,95 volte quanto puntato. Siamo comunque in una situazione di equilibrio, nella quale come succede spesso il pareggio è l’eventualità che paga di più: puntando sul segno X infatti avreste in guadagno, con questo bookmaker, una somma corrispondente a 3,50 volte la vostra giocata.



