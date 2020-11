Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite (7^ giornata)

PRONOSTICI SERIE A: I NOSTRI RISULTATI

I pronostici di Serie A per sabato 7 novembre sono quelli che riguardano tre anticipi della 7^ giornata: bisogna innanzitutto dire che il turno è stato inaugurato ieri sera a Reggio Emilia, ma oggi avremo altre tre partite che ci terranno compagnia. Come sempre ci affideremo alle quote fornite dall’agenzia Snai per avere un quadro più completo della situazione; analizzeremo anche alcune gare della domenica, in particolar modo le due che rappresentano i big match in ottica scudetto. Oggi invece siamo in una zona della classifica più bassa, ma troviamo squadre che giustamente vanno a caccia di un posto al sole; iniziamo allora il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Serie A andando a vedere quello che potrebbe succedere alla Sardegna Arena, in un incrocio che è suggestivo anche per la storia incrociata dei due allenatori che saranno avversari nella prima partita di questo sabato.

PRONOSTICI SERIE A: CAGLIARI SAMPDORIA

Eusebio Di Francesco sfida una sorta di chimera, anche se il povero Claudio Ranieri c’entra poco in maniera diretta: semplicemente il testaccino è l’allenatore che lo ha sostituito per due volte nel 2019, prima nella Roma e poi nella Sampdoria dove, peraltro, Ranieri è stato confermato e ora va a caccia dell’Europa avendo timbrato 10 punti nelle ultime quattro partite. Di Francesco è ripartito invece da Cagliari: magari un ridimensionamento dopo la semifinale di Champions League, ma anche un ambiente nel quale può lavorare con tranquillità sviluppando le sue idee. Cosa ci dicono i pronostici di Serie A per questa partita in cui entrambe possono prendersi una vittoria importante per il morale? Ci dicono, secondo le stime della Snai, che la favorita è la Sampdoria: scommettendo sul segno 2 andreste infatti a guadagnare una somma corrispondente a 2,40 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 1 per il successo interno del Cagliari porta in dote una vincita pari a 2,80 volte la giocata. Siamo dunque in una situazione di equilibrio: in questo senso possiamo notare che il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, per questo bookmaker ha un valore che ammonta a 3,55 volte quanto investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA