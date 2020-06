Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite, anticipi della 29^ giornata

Diamo uno sguardo ai pronostici di Serie A per la 29^ giornata: procede senza soste il massimo campionato di calcio, domenica sera si concludeva Parma Inter e a meno di 48 ore di distanza siamo nuovamente in campo con Torino Lazio, il primo dei due anticipi che ci introducono al decimo turno del girone di ritorno. Sempre importante, perché ci stiamo avvicinando alla fine di questo torneo e tutti i verdetti sono ancora in bilico; ci sono squadre che hanno approcciato meglio la nuova realtà di porte chiuse, gare a stretto giro di posta e cinque sostituzioni mentre altre stanno faticando maggiormente, ma sappiamo bene che nello spazio di 90 minuti il quadro generale potrebbe cambiare. Andiamo allora a valutare quello che possiamo aspettarci dalle partite valide per la 29^ giornata, iniziando il nostro ennesimo viaggio all’interno dei pronostici di Serie A e vedendo, partita per partita, quello che potrebbe succedere sui vari terreni di gioco.

PRONOSTICI SERIE A: TORINO LAZIO

I granata avevano ritrovato la vittoria battendo di misura l’Udinese, ma poi hanno incassato quattro gol a Cagliari: la loro situazione in classifica rimane pericolante, anche se quei tre punti arrivati con la firma di Andrea Belotti hanno creato un distacco di 6 lunghezze che ora la squadra di Moreno Longo può gestire. La Lazio però sogna concretamente lo scudetto, e non ha intenzione di fare sconti: in attesa di tornare qui fra tre settimane per affrontare la Juventus, i biancocelesti sono forti della rimonta ottenuta in casa contro la Fiorentina, che ha permesso loro di rimanere a 4 punti dalla capolista e dunque sempre con la possibilità di operare il sorpasso nel giro di due turni. Per analizzare i pronostici di Serie A prendiamo in considerazione le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: in particolare il valore su Gol è dato a 1,63 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto mentre il NoGol viene valutato 2,15 volte la cifra puntata. Lazio dunque favorita, ma si scommette anche sul fatto che entrambe le squadre riusciranno a segnare almeno una rete e dunque sarà interessante studiare l’andamento della partita al Grande Torino.

PRONOSTICI SERIE A: GENOA JUVENTUS

Situazione parecchio simile a Marassi, dove però il Grifone – reduce dal pareggio di Brescia – ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e sente maggiormente l’urgenza di vincere; i bianconeri invece hanno ottenuto due successi contro Bologna e Lecce e sanno di dover puntare al tris a Genova, perché non solo la Lazio ma anche l’Inter sono minacciose e il modo in cui hanno vinto nell’ultima giornata, cioè rimontando un gol di svantaggio in partite che non hanno sicuramente giocato bene, lascia intendere che psicologicamente le rivali per lo scudetto possano aver fatto un bel passo avanti. Anche in questa partita sono gli ospiti a essere favoriti; a differenza di quanto abbiamo visto in precedenza, qui la quota Gol e NoGol sono praticamente identiche, rispettivamente 1,85 e 1,87 volte la somma che investirete con questo bookmaker (Snai). E dunque, traducendo, che le due squadre vadano entrambe a segno o lo faccia solo una (la Juventus ha le maggiori probabilità) per i pronostici di Serie A è sostanzialmente identico, almeno come scenario sulla carta.



