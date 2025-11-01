Pronostici Serie A: le quote e le previsioni sulle partite della 10^ giornata, scopriamo i favoriti e le quote più intriganti (1-2 novembre 2025)

PRONOSTICI SERIE A: I FAVORITI E LE QUOTE INTRIGANTI DELLA DECIMA GIORNATA!

In questa settimana tutta all’insegna del campionato, si torna in campo dopo un solo giorno di pausa e allora eccoci anche noi pronti oggi, sabato 1 novembre 2025, per tornare ad analizzare le partite anche dal punto di vista dei pronostici Serie A, alla caccia delle quote più intriganti per la decima giornata.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 9^ giornata (28-29 ottobre 2025)

Ad esempio, l’Atalanta pareggia da cinque giornate consecutive in campionato, potremmo dire che in autunno è l’unico risultato conosciuto dai nerazzurri di Ivan Juric. Se questa già lunghissima striscia dovesse prolungarsi anche oggi pomeriggio allo stadio Friuli contro l’Udinese, il segno X per il primo anticipo è indicato a 3,65 da Snai, potrebbe essere una buona vincita.

Diretta/ Cremonese Atalanta (risultato finale 1-1): Brescianini risponde a Vardy (25 ottobre 2025)

Continuando a parlare di pareggi, il segno X è il verdetto più frequente anche per l’ottima Cremonese, che finora ha perso una sola volta in tutto il campionato. Fermare la Juventus in giorni così particolari per i bianconeri potrebbe essere difficile, ma un pareggio stasera allo stadio Zini vi farebbe vincere ben 4,25 volte la giocata e allora ci si potrebbe fare un pensiero, data la solidità dei lombardi.

Queste saranno due partite che vedranno come favorite le squadre in trasferta, la musica sarà differente per il terzo anticipo del sabato (o il secondo in ordine cronologico) e allora adesso parliamo più diffusamente di Napoli Como, anticipo intrigante e partita copertina anche per i pronostici Serie A.

Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 8^ giornata (25-26 ottobre 2025)

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS NAPOLI COMO

Potremmo parlare di due filosofie differenti, da una parte lo specialista in creare (o ricreare) la mentalità vincente in grandi big un po’ decadute, cioè naturalmente Antonio Conte, dall’altra un giovane allenatore che sta crescendo come tutto il Como, cioè Cesc Fabregas. Entrambi stanno facendo per bene il proprio compito: il Napoli vincendo a Lecce si è infatti confermato in vetta alla classifica, qualche difficoltà in più c’è in Champions League ma ci penseremo nei prossimi giorni.

Il Como invece con la vittoria contro il Verona si è preso il quinto posto e allora i lariani potrebbero anche iniziare a coltivare qualche ambizione europea, da rafforzare magari con un bel risultato al Maradona. Obiettivo possibile? Difficile ma non impossibile potremmo dire in base ai pronostici Serie A su Napoli Como: Snai quota a 1,87 la vittoria azzurra, valore basso ma non così stracciato, il pareggio è indicato a 3,30 ed è sicuramente intrigante, un colpo lombardo infine varrebbe 4,50 al Maradona.