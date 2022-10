Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 10^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 10^ GIORNATA

Ci attende un nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A, e questa volta riguarda la 10^ giornata: il massimo campionato di calcio prosegue spedito, dovendo onorare la lunga pausa per i Mondiali ha già vissuto un turno infrasettimanale e di sosta ne ha fatta soltanto una, quella utile a chiudere la Nations League della quale l’Italia ha raggiunto la Final Four per la seconda edizione consecutiva, mitigando così (solo molto parzialmente, è ovvio) la grande delusione per la seconda eliminazione dai Mondiali, anche qui in serie.

Ad ogni modo noi dobbiamo ora parlare dei pronostici di Serie A: ci attendono dieci partite molto interessanti nella 10^ giornata, non è presto per tracciare bilanci visto che comunque superiamo il quarto di campionato e la classifica sta arrivando ad avere una sorta di definizione. Tra sorprese, delusioni e risultati non pronosticabili scopriamo come potrebbero finire i match del turno, come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker ufficiali e regolano appunto i pronostici di Serie A, che ora andiamo ad analizzare senza indugio.

PRONOSTICI SERIE A: TORINO JUVENTUS

Inevitabilmente la prima partita di cui parliamo per i pronostici di Serie A è Torino Juventus, il derby della Mole che si gioca alle ore 18:00 di sabato 15 ottobre. Un appuntamento imperdibile, anche per la situazione della Vecchia Signora: sconfitta dal Milan nell’ultima di campionato, affondata dal Maccabi Haifa in Champions League e sostanzialmente fuori dal girone, rischia di abbandonare l’intera Europa a novembre e non trova una soluzione per rialzarsi, anche perché la spaccatura tra allenatore e giocatori sembra evidente ma Andrea Agnelli, che pure ha parlato di vergogna, ha confermato Massimiliano Allegri forse anche pensando allo stipendio che dovrebbe comunque corrispondergli in caso di esonero, o forse per difendere le sue idee.

Il Torino, tornato a pareggiare e segnare (al 90’ minuto) dopo due sconfitte consecutive, naviga dove dovrebbe anche se di fatto è in flessione da qualche tempo; i pronostici di Serie A ci dicono, secondo l’agenzia Snai, che la squadra favorita per la vittoria resta la Juventus ma con una quota alta sul segno 2, ovvero 2,40 volte la puntata. Il segno 1 per il successo dei granata porta in dote 3,10 volte quanto giocato, mentre il segno X a identificare il pareggio vi farebbe guadagnare 3,15 volte l’ammontare dell’importo investito.











