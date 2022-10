Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 11^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 11^ GIORNATA

Apriamo un nuovo capitolo dedicato ai pronostici di Serie A: le partite che ci faranno compagnia per la 11^ giornata sono quelle di sabato 22 e domenica 23 ottobre. Ricordiamo che il turno è stato inaugurato da Juventus Empoli, che ci sono altri tre anticipi e poi avremo le consuete partite della domenica; come sempre noi prenderemo spunto dalle quote ufficiali che sono state fornite dai bookmaker (e che sono in costante aggiornamento) per andare ad analizzare quelle che possono essere le gare più interessanti nel calendario.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 10^ giornata: cosa accadrà al Gewiss Stadium?

Parlando brevemente della situazione, sappiamo che la classifica di Serie A vede il Napoli al comando con l’Atalanta che non molla il suo secondo posto; Milan e Roma sono attualmente le altre due squadre che, in corsa per lo scudetto, giocherebbero la prossima Champions League e poi non dobbiamo ovviamente dimenticarci di una Lazio veramente in palla, appaiata alla sorprendente Udinese reduce da 9 risultati consecutivi. Adesso però diamo uno sguardo al quadro dei pronostici di Serie A con le nostre analisi sulle partite della 11^ giornata.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote, 9^ giornata: che cosa succederà al Mapei?

PRONOSTICI SERIE A: MILAN MONZA

Non si può non partire da Milan Monza nel parlare dei pronostici di Serie A per la 11^ giornata. Sarà anche una partita sulla carta scontata, ma è attesissima: Silvio Berlusconi e Adriano Galliani saranno a San Siro, da avversari per la prima volta, e nel profondo del loro cuore non potranno non sentire una sorta di desiderio che i rossoneri facciano bene, perché non va dimenticato che per 30 anni hanno guidato questa società e l’hanno portata sul tetto d’Italia, d’Europa e del mondo a ripetizione. Poi hanno rilevato il Monza che, parlando del cuore, resta sempre e comunque al primo posto: oggi sono avversari ma sperano di aprire un ciclo importante con i brianzoli.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 8^ giornata: che cosa attendersi allo Stadium?

Raffaele Palladino è entrato benissimo in prima squadra, anche se ha perso a Empoli; il Milan si è salvato a Verona giocando male, proprio dei grandi team che si giocano i trofei. Come detto, poca storia: lo pensa anche l’agenzia Snai, che ha tracciato i pronostici di Serie A e vede un Milan largamente favorito, cui ha assegnato un valore di 1,35 la giocata sul segno 1 che identifica appunto la vittoria della squadra di Stefano Pioli. Un pareggio a San Siro vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 5,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre il blitz del Monza sarebbe ovviamente incredibile e, per questo motivo, il bookmaker ha stabilito una somma pari a 8,25 volte la puntata sul segno 2, per il successo esterno dei brianzoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA