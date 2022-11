Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 13^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 13^ GIORNATA

I pronostici di Serie A tornano a farci compagnia con le partite che si giocano per la 13^ giornata. Ci avviciniamo sempre più alla lunga sosta per i Mondiali, una grande novità in questa stagione tanto che per la prima volta si parla sostanzialmente di due campionati distinti. Questa prima parte di Serie A la sta dominando il Napoli, che arriva al big match di Bergamo con otto vittorie consecutive e 5 punti di vantaggio sulla Dea: dunque Luciano Spalletti potrebbe andare in fuga, mentre il Milan che sarà impegnato contro lo Spezia (a San Siro) potrebbe riprendersi il secondo posto che ha perso con la sconfitta di Torino.

La Roma nel frattempo è tornata in zona Champions League, Inter e Juventus dopo un avvio difficile stanno lentamente risalendo la corrente e attenzione, perché ovviamente con i pronostici di Serie A sulla 13^ giornata affronteremo la grande sfida dell’Allianz Stadium che potrebbe anche cambiare la gerarchia tra le due squadre. Adesso iniziamo il nostro excursus attraverso i pronostici di Serie A; come sempre per le nostre valutazioni ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker ufficiali, e prenderemo in esame le partite che riteniamo più interessanti per un motivo o per l’altro. Staremo a vedere…

PRONOSTICI SERIE A: ATALANTA NAPOLI

Non potevamo che iniziare con Atalanta Napoli per parlare dei pronostici di Serie A sulla 13^ giornata. I partenopei volano, da settembre a oggi hanno sempre vinto e segnano a raffica, avendo di fatto assunto quel ruolo che fino a un paio di anni fa spettava proprio alla Dea, macchina da gol sotto la gestione di Gian Piero Gasperini ma che gà nella passata stagione ha incontrato qualche difficoltà di troppo, tanto da rimanere per la prima volta fuori dalle coppe. Sta di fatto che l’Atalanta ha comunque perso una sola volta in campionato, in casa contro la Lazio.

Si è immediatamente ripresa sbancando Empoli e il secondo posto in classifica è straordinario, pur se la sensazione è che il Napoli (e lo dice anche il +5) sia comunque superiore. La pensa in questo modo anche l’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie A: il segno 2 che identifica la vittoria esterna dei partenopei vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,05 quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro siamo ad un valore di 3,40 volte la vostra puntata per il segno 1 che regola l’eventualità del successo della Dea. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,70 volte l’importo che avrete scelto di investire.











