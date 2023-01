Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 18^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE PER LA 18^ GIORNATA

Il nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A ci conduce a sabato 14 gennaio quando, dopo aver assistito al big match Napoli Juventus che è stato l’anticipo, prosegue il programma della 18^ giornata. Tre partite oggi, poi cinque domenica e altro Monday Night: questo il calendario della penultima di andata, in un campionato che ha già fornito il verdetto del Napoli campione d’inverno grazie al pareggio-beffa del Milan contro la Roma. Napoli che come detto ha già giocato ieri sera contro la Juventus (che nel frattempo si è portata al secondo posto), tra oggi e domani tocca alle altre.

Sabato i pronostici di Serie A ci consegneranno gli impegni delle due milanesi, Milan al Via del Mare contro un Lecce in palla e Inter che ospita un Verona tornato a vincere dopo quattro mesi, ma sempre in una situazione assolutamente disperata; domenica invece avremo la Roma in casa contro la Fiorentina, i giallorossi potrebbero approfittare della trasferta della Lazio al Mapei Stadium (anche se il Sassuolo è in crisi), l’Atalanta invece è a Bergamo contro la Salernitana. Non perdiamo tempo allora, e iniziamo il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A per la 18^ giornata.

PRONOSTICI SERIE A: LECCE MILAN

Lecce Milan è una partita che potrebbe essere meno scontata del previsto: i rossoneri hanno scialacquato quella che sarebbe stata una fondamentale vittoria contro la Roma, avevano già rischiato a Salerno e ora lo scudetto è più lontano, soprattutto c’è la sensazione che dopo il tricolore del 2022 la squadra sia più appagata e meno “feroce”, e che le manchi qualcosa per andare a riprendere il Napoli. In più come detto il Lecce sta benissimo: dopo tre vittorie consecutive i salentini hanno pareggiato a La Spezia, risultato utile per tenere i liguri a distanza e soprattutto 10 punti di vantaggio sul penultimo posto.

Non un’assicurazione sulla salvezza perché manca troppo tempo, ma certamente una situazione più che positiva. I pronostici di Serie A che l’agenzia Snai ha tracciato su Lecce Milan parlano naturalmente dei rossoneri favoriti: il segno 2 identifica la loro vittoria al Via del Mare e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,57 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre il segno 1 per il successo casalingo del Lecce porta in dote una vincita che ammonta a 6,00 volte la giocata. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 4,00 volte l’importo investito.











