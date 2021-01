Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 18^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA

Il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A comincia idealmente sabato 16 gennaio, con gli anticipi della 18^ giornata: si è già giocato il derby Roma Lazio ma il turno del massimo campionato prosegue, con tre partite che ci terranno compagnia oggi e le altre che verranno disputate tra domenica e lunedì. Dunque, con il consueto ausilio dell’agenzia Snai e delle quote ufficiali che sono state fornite, possiamo provare a valutare quale potrebbe essere l’esito di queste sfide che andremo ad analizzare, tenendo conto del fatto che siamo in un periodo abbastanza importante della stagione.

La Coppa Italia è tornata a farci compagnia con il programma degli ottavi di finale che vede impegnate 14 squadre della nostra Serie A, e tra poco avremo nuovamente le coppe europee; tutti fattori che possono incidere sul rendimento di alcune delle protagoniste. Senza indugiare oltre allora andiamo a vedere quello che potremmo aspettarci con i pronostici di Serie A, iniziando ovviamente la nostra analisi con le partite del sabato e procedendo in ordine cronologico.

PRONOSTICI SERIE A: BOLOGNA VERONA

La prima partita del sabato è Bologna Verona: sogna in grande l’Hellas che, con la vittoria sul Crotone, si è confermato nella parte sinistra della classifica ed è dunque in una zona utile per assaltare l’Europa, anche se il principale obiettivo resta la salvezza e da quel punto di vista le cose dovrebbero essere sistemate. I felsinei invece sono caduti in casa del Genoa, e hanno bisogno di risollevarsi per non scivolare ulteriormente: rendimento troppo ondivago per la squadra di Sinisa Mihajlovic, che sta faticando in particolar modo in difesa. Le quote che l’agenzia Snai ha stabilito per il match del Dall’Ara ci dicono che è il Bologna a essere favorito: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe infatti di intascare una vincita corrispondente a 2,50 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore attribuito al segno 2 per il successo esterno del Verona vale 3,05 volte la puntata. In ogni caso ci troviamo in una situazione di equilibrio; possiamo anche notare come il segno X per il pareggio porti in dote un guadagno che, con questo bookmaker, ammonterebbe a 3,10 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



