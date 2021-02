Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 21^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SI GIOCA LA 21^ GIORNATA

Nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A: si giocano le partite valide per la 21^ giornata, un turno che si è aperto ieri con l’anticipo Fiorentina Inter e che prosegue, sabato 6 febbraio, con quattro match tra i quali spicca l’entusiasmante Juventus Roma. Una partita che vale il terzo posto in classifica, visto che i bianconeri hanno la possibilità di sorpassare la grande rivale mentre i giallorossi potrebbero allungare; in serata avremo invece Genoa Napoli, mentre domenica 7 febbraio, tra le altre, troveremo la capolista Milan che difenderà il suo primato ospitando il Crotone, ma anche una Lazio lanciata e in grande striscia e che sogna decisamente il ritorno nelle prime quattro, per non dire qualcosa in più visto il momento e come era andata l’anno scorso.

Vedremo allora come andranno le cose nelle partite che ci stanno aspettando e che ci terranno compagnia nella seconda giornata del girone di ritorno, intanto possiamo già fare una valutazione sul match più importante di questo sabato iniziando la nostra analisi con i pronostici di Serie A da Juventus Roma: in termini generali ci faremo aiutare come di consueto dalle quote ufficiali che sono state fornite dai bookmakers, per provare a capire quale potrebbe essere l’esito delle sfide che stiamo per vivere in un appassionante fine settimana.

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS ROMA

All’Allianz Stadium si gioca alle ore 18:00, e come abbiamo detto questa partita – affascinante già di suo, ricca di storia e che in epoca recente ha anche rappresentato la lotta per lo scudetto – è importante ai fini della classifica, perché una Juventus che sta rialzando la testa potrebbe operare il sorpasso e diventare, aspettando il recupero contro il Napoli, la prima vera antagonista delle due milanesi. La Roma però sta davvero bene: è impressionante il modo in cui si è liberata del Verona una settimana fa, ha un attacco che sta producendo tanti gol anche in assenza di Edin Dzeko e deve soltanto abbassare la testa e lavorare, isolandosi dalle continue voci di corridoio e provando a inserirsi nella corsa al titolo. Le quote che la Snai ha fornito per questa partita ci dicono che la squadra favorita è quella bianconera, e anche in modo abbastanza definito: infatti il segno 1 per la sua vittoria vale 1,80 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo dei giallorossi porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la giocata. Questo valore è lo stesso che il bookmaker ha posto sul segno X, ovvero l’eventualità sulla quale dovrete puntare se pensate che all’Allianz Stadium possa finire con un pareggio, esattamente come nel bel 2-2 del match di andata all’Olimpico.



