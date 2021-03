Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 27^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI PER LA 27^ GIORNATA

La nostra panoramica sui pronostici di Serie A arriva alla 27^ giornata: ottavo turno di ritorno in un campionato sempre più entusiasmante che si sta avvicinando alla sua conclusione, tre partite che sabato 13 marzo ci terranno compagnia dopo gli anticipi del venerdì e un turno che avrà la sua conclusione domenica, più che altro per lasciare spazio a un doppio recupero (ma sappiamo bene che il Torino, impegnato appunto mercoledì, avrà poi un’altra partita da giocare).

Come sempre, per provare ad analizzare le partite e ipotizzare quale possa essere l’esito sui vari campi, ci avvarremo dell’aiuto delle quote ufficiali che sono state fornite dai bookmaker, in particolare l’agenzia Snai; possiamo dunque iniziare la nostra panoramica prendendo in considerazione, naturalmente, le varie gare in ordine cronologico cominciando di conseguenza da quelle che si giocheranno oggi, come detto tre anticipi che ci terranno compagnia.

PRONOSTICI SERIE A: SASSUOLO VERONA

Una sfida diretta per l’ottavo posto, che certo conta il giusto ma sarebbe comunque di prestigio per due piazze che possiamo considerare di provincia e che possono fare il salto di qualità. L’anno scorso stesso duello con i neroverdi a spuntarla per 2 punti, oggi la stessa lunghezza che l’Hellas ha nei confronti di un Sassuolo calato fortemente, se pensiamo che nelle prime settimane di questa Serie A lottava addirittura per un posto in Champions League. Secondo le stime della Snai gli emiliani sono comunque favoriti, anche perché giocano in casa: dunque il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,40 volte la puntata, siamo comunque vicini per il segno 2 che identifica la vittoria del Verona e vi farebbe intascare 3,10 volte quanto giocato con questo bookmaker. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,15 volte l’importo investito, dunque una situazione di equilibrio qui al Mapei Stadium.

PRONOSTICI SERIE A: BENEVENTO FIORENTINA

Partita delicata al Vigorito: i sanniti non vincono da oltre due mesi e si sono pericolosamente avvicinati a una zona retrocessione che pensavano di essersi messi definitivamente alle spalle, ma è la stessa situazione di una Fiorentina che naturalmente aspettavamo più in alto in classifica, ma che invece sta faticando tantissimo e nell’ultima giornata ha evitato al 94’ una sconfitta interna contro il Parma. Ad entrambe la vittoria serve come il pane, con i viola maggiormente sotto esame: sono loro ad essere favoriti, perché l’agenzia Snai ha posto un valore di 2,25 volte l’importo investito sul segno 2 che regola il loro successo esterno. Per l’affermazione casalinga del Benevento dovete puntare sul segno 1 e andreste a guadagnare una somma corrispondente a 3,45 volte la giocata; parliamo allora di un’altra partita in equilibrio e dall’esito incerto, come sottolineato anche dall’ipotesi del pareggio (segno X) che porta in dote una vincita che, con questo bookmaker, ammonta a 3,15 volte la cifra messa sul tavolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA