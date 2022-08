Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 3^ giornata (27-28 agosto)

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 3^ GIORNATA

L’analisi dei pronostici di Serie A riparte dalla 3^ giornata: archiviati gli anticipi del venerdì, è ora tempo di concentrarsi sulle altre 8 partite che verranno disputate tra sabato 27 e domenica 28 agosto, stavolta senza posticipi del lunedì perché vivremo il primo turno infrasettimanale della stagione. Come sempre nei pronostici di Serie A cercheremo di intuire e ipotizzare quale possa essere l’esito dei match; ce ne sono alcuni che in questa 3^ giornata sono particolarmente interessanti, tutto considerato.

Iniziamo allora il nostro viaggio, consapevoli che come sempre sarà il campo a rispondere alle nostre domande ma per l’appunto valutando i fattori in gioco e facendoci aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker, in particolare l’agenzia Snai che ha già contribuito a tracciare i pronostici di Serie A per queste partite che si giocano a completamento della 3^ giornata.

PRONOSTICI SERIE A: CREMONESE TORINO

Per i pronostici di Serie A iniziamo quindi da Cremonese Torino, che si gioca alle ore 18:30 di sabato. I grigiorossi hanno avuto un approccio tutto sommato positivo al ritorno nel massimo campionato dopo 26 anni, ma a fare fede sono le cifre e queste ci dicono di una squadra ancora con 0 punti, battuta in maniera beffarda da Fiorentina e Roma e ora impegnata, finalmente, nella prima partita allo Zini in cui potrà ritrovare il suo pubblico. Bene il Torino, che dopo la vittoria di Monza ha fermato la Lazio: per Ivan Juric forse la rosa non è completa ma la squadra sta comunque rispondendo presente.

Secondo le stime offerte dalla Snai la favorita per questa partita è proprio la formazione ospite: il segno 2 per la vittoria del Torino vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,30 volte la giocata, il segno 1 per il successo della Cremonese vale invece 3,10 volte quanto messo sul piatto mentre il segno X, su cui puntare per il pareggio, equivale a 3,40 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PRONOSTICI SERIE A: SPEZIA SASSUOLO

Spezia Sassuolo, che analizziamo con i pronostici di Serie A, è sicuramente una partita interessante: alle ore 20:45 di sabato il Picco accoglie nuovamente la squadra ligure, che dopo aver battuto l’Empoli all’esordio ha perso nettamente a San Siro, senza troppi drammi perché fare zero punti contro l’Inter, in trasferta, fa parte dell’ordine naturale delle cose. Il Sassuolo invece ha una vittoria e una sconfitta: battuto dalla Juventus nella prima giornata (anche qui 0-3 fuori casa) si è prontamente riscattato contro il Lecce grazie al gol di Domenico Berardi, che poi non ha nascosto di voler essere altrove.

Per Alessio Dionisi può essere la stagione della verità, intanto per la Snai in questa partita il Sassuolo parte favorito, ma in una situazione di equilibrio visto che il segno 2 per la sua vittoria, che porta in dote un guadagno equivalente a 2,30 volte la vostra puntata, è comunque molto vicino al valore di 2,95 volte l’importo giocato che accompagna il segno 1, eventualità che regola il successo interno dello Spezia. Con il pareggio, identificato dal segno X, la vostra vincita con questo bookmaker sarebbe pari a 3,55 volte la somma che avrete voluto mettere sul tavolo.











