Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 33^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI SULLE PARTITE DELLA 33^ GIORNATA

L’analisi sui pronostici di Serie A riparte dalla 33^ giornata: come da tradizione, nel corso della Settimana Santa il giorno cruciale è quello del sabato e dunque sarà il 16 aprile che vivremo il grosso del programma. Tuttavia, ci sono due anticipi il Venerdì Santo e due posticipi durante il Lunedì dell’Angelo: dunque un turno che viene spalmato su tre giorni, per il quale dovremo aspettare sino al termine per scoprire come procederà la lotta per lo scudetto visto che proprio il Napoli giocherà il 18 aprile, peraltro in un big match casalingo contro la Roma.

Per il resto, che dire? Venerdì è invece il giorno che vedrà impegnate Inter e Milan a distanza di due ore, con i rossoneri che sono reduci da due pareggi consecutivi (entrambi per 0-0) e hanno frenato in maniera vistosa proprio quando speravano di fare lo scatto decisivo, permettendo in questo modo all’Inter di recuperare terreno e portarsi virtualmente davanti. Staremo a vedere come andranno queste partite nella 33^ giornata, per ora noi possiamo gettare uno sguardo sui pronostici di Serie A facendoci aiutare come di consueto dalle quote che sono state emesse dall’agenzia Snai.

PRONOSTICI SERIE A: SPEZIA INTER

L’Inter si è presa due vittorie fondamentali nelle ultime due giornate, soprattutto quella sul campo della Juventus: ha recuperato così 4 punti al Milan e 3 al Napoli, e se sembrava la terza opzione per lo scudetto adesso è tornata a essere la grande favorita, anche se come si vede gli scenari cambiano piuttosto in fretta. Lo Spezia di Thiago Motta è praticamente salvo, non ancora aritmeticamente ma quasi: non avrà dunque quel furore agonistico di chi non può permettersi di perdere, ma questo potrebbe anche significare mente più libera per giocare il tipo di partita più consono e mettere in difficoltà la corazzata nerazzurra. Inter comunque nettamente favorita dalla Snai, come ci si poteva aspettare: il segno 2 che identifica la sua vittoria ha un valore di 1,30 volte la giocata contro il 9,25 che accompagna il segno 1 per il successo dello Spezia, l’ipotesi del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 5,50 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PRONOSTICI SERIE A: MILAN GENOA

Eccoci dunque a San Siro, dove il Milan scenderà in campo conoscendo già il risultato dei cugini nerazzurri. Milan che ha sprecato una doppia occasione: aveva due partite abbordabili e, visto l’impegno dell’Inter a Torino, sperava di uscirne quantomeno con 2 punti guadagnati e invece si ritrova ad averne persi 4, passando da un potenziale +8 a un +2 che, visto il recupero nerazzurro al Dall’Ara, potrebbe anche diventare una seconda posizione. Milan che a questo punto non può più sbagliare, ma non può farlo nemmeno il Genoa che dopo la prima vittoria dell’era Blessin, e otto giornate senza sconfitte, ha perso due partite consecutivamente restando penultimo in classifica, anche se non ha perso punti dal Cagliari. Secondo l’agenzia Snai naturalmente il Milan è nettamente favorito: vale 1,33 volte la puntata il segno 1 che identifica la sua vittoria, mentre il segno 2 che regola l’eventualità della vittoria del Genoa vi farebbe guadagnare 10,00 volte l’importo che avrete scelto di investire. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 5,00 volte la vostra giocata.











