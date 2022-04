Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 35^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI PER LA 35^ GIORNATA

L’analisi dei pronostici di Serie A per la 35^ giornata si preannuncia calda: siamo nel quartultimo turno di un campionato che recentemente si è anche messo in pari (quasi totalmente) rispetto alle partite da recuperare e di conseguenza ha ora una classifica sostanzialmente definita, aspettando di scoprire se la Salernitana farà un ulteriore passo avanti verso una miracolosa salvezza oppure il Venezia renderà ancora più ingarbugliata la situazione in coda (il match dell’Arechi è nuovamente slittato e verrà recuperato soltanto il prossimo giovedì).

La 35^ giornata inizia sabato 30 aprile, e allora andiamo subito a vedere per i pronostici di Serie A quale potrebbe essere l’esito delle varie partite che verranno disputate in questo quartultimo turno; non soltanto la corsa allo scudetto infiamma il torneo, ma anche le altre lotte intestine per arrivare alle posizioni europee e appunto una salvezza che sembrava cosa fatta per almeno due squadre (nel senso di retrocessione) e che invece è stata rimessa in discussione. Iniziamo il nostro viaggio…

PRONOSTICI SERIE A: CAGLIARI VERONA

Con i pronostici di Serie A parliamo subito di Cagliari Verona. Gli isolani adesso rischiano grosso: la sconfitta di Marassi contro il Genoa ha portato la squadra di Walter Mazzarri ad avere solo 3 punti di vantaggio sullo stesso Grifone, con la Salernitana che da sotto ha iniziato a spingere tantissimo. Sembrava fatta, non lo è: servirà allora vincere contro un Verona che al contrario è assolutamente tranquillo in classifica, anche se nelle ultime quattro giornate proverà a fare il record di punti in questo terzo millennio. I pronostici di Serie A sanciti dall’agenzia Snai indicano nel Cagliari la squadra favorita, ma siamo lì: il segno 1 per la vittoria degli isolani vale infatti 2,45 volte la puntata, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi del successo del Verona vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto messo sul piatto e il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,45 volte la giocata.

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI SASSUOLO

In Napoli Sassuolo bisogna dire che il sogno scudetto per i partenopei sembra definitivamente svanito: un punto nelle ultime tre giornate e ancora una volta, come quattro anni fa, nel momento decisivo la squadra si è squagliata non riuscendo a fare quei risultati che l’avrebbero spinta verso il tricolore. Anzi: adesso bisogna guardarsi dalla Juventus in chiave terzo posto, ma almeno per questa stagione la qualificazione in Champions League non sembra essere in discussione. Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta interna subita in rimonta contro la Juventus, è tranquillo: adesso cercherà di risalire la corrente volendo dimostrare che i suoi giovani, tanto reclamizzati e forse non in maniera del tutto “consona” (lo ha detto anche Alessio Dionisi), possano fare il salto di qualità. Naturalmente l’agenzia Snai, leggendo i pronostici di Serie A, vede nettamente favorito il Napoli con un valore pari a 1,45 volte la giocata sul segno 1; il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra pari a 4,75 volte quanto investito mentre il segno 2, su cui puntare per l’affermazione esterna del Sassuolo, porta in dote con questo bookmaker una vincita corrispondente a 6,25 volte la somma sul piatto.











