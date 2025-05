PRONOSTICI SERIE A: EMOZIONI SEMPRE PIÙ INTENSE

Nel calcio tutto è possibile, lo abbiamo visto anche martedì sera con la leggendaria e pazzesca vittoria dell’Inter contro il Barcellona in Champions League, adesso l’attenzione torna sul campionato ma le emozioni non saranno da meno con i pronostici Serie A. Siamo infatti giunti ormai alla trentaseiesima giornata, il margine d’errore è sempre più ristretto nell’inseguimento a tutti i vari obiettivi e quindi andiamo a curiosare fra quote e favoriti, cominciando dalla partita più importante di oggi, sabato 10 maggio 2025.

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS SU LAZIO JUVENTUS

Parliamo naturalmente di Lazio Juventus, al centro dell’attenzione anche per i pronostici Serie A perché una sfida tra due squadre a pari punti, che inseguono entrambe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La Lazio di Marco Baroni ha operato l’aggancio in classifica ai bianconeri grazie alla vittoria di Empoli e il sogno è completare il sorpasso, magari anche grazie al fattore campo, mentre la Juventus dell’ex di turno Igor Tudor dopo il pareggio di Bologna deve superare bene un altro scontro di alta classifica per ottenere la qualificazione, che per la Vecchia Signora è davvero fondamentale, anche economicamente.

In questa sede tuttavia ci interessano evidentemente in maniera particolare i pronostici Serie A, anche perché sono davvero incerti, almeno seguendo le quote dell’agenzia Snai. La Lazio giocando in casa potrebbe avere qualcosa in più: il segno 1 è infatti indicato a 2,40 contro la quotazione di 2,95 in caso di successo esterno della Juventus, infine un pareggio pagherebbe meglio – ma nemmeno troppo – grazie a una quota di 3,15. Tutto è possibile, il campo dirà…