Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 36^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI SULLA 36^ GIORNATA

I pronostici di Serie A ci fanno compagnia già a partire da venerdì 6 maggio: due partite aprono infatti oggi la 36^ giornata del massimo campionato di calcio, e sono impegnate Inter e Juventus che mercoledì si affronteranno nella finale di Coppa Italia, dopo aver già disputato la Supercoppa Italiana andata ai nerazzurri. Due partite in cui le squadre ospiti sono ormai tranquille e non hanno più obiettivi che riguardino la classifica, mentre quelle che giocano in casa devono vincere e poi sperare che le loro rispettive rivali si fermino, così da avvicinare lo striscione del traguardo.

Naturalmente si tratta di contesti diversi perché l’Inter si gioca lo scudetto mentre il Genoa difficilmente riuscirà a salvarsi, ma comunque l’urgenza di timbrare i 3 punti è assolutamente la stessa; nell’analizzare queste partite con i pronostici di Serie A, così come le altre che poi seguiranno, terremo ovviamente conto anche delle motivazioni con cui le varie squadre scenderanno in campo, ma naturalmente ci faremo aiutare anche dalle quote emesse dai bookmaker. Dunque, iniziamo adesso il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: INTER EMPOLI

Ecco appunto Inter Empoli, partita che i nerazzurri non possono sbagliare: si è detto tanto dell’errore di Ionut Radu che è costato i 3 punti (o comunque almeno uno) a Bologna, si è parlato a dismisura di come questa partita – come le altre della 19^ giornata – sia stata recuperata quattro mesi dopo, sta di fatto che l’Inter ha perso al Dall’Ara e si è fatta scavalcare dal Milan, che adesso con tre giornate da giocare è padrone del suo destino. A Simone Inzaghi non resta che operare un altro ribaltone: vista la distanza basterebbe una sola giornata favorevole, ma la mentalità deve essere quella di vincerle tutte senza guardare (idealmente, si intende) alla rivale.

Contro un Empoli salvo da tempo non può che essere l’Inter la squadra favorita nei pronostici di Serie A: infatti il segno 1 per la vittoria dei nerazzurri vi farebbe guadagnare 1,14 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che identifica la vittoria dei toscani porta in dote una vincita equivalente a ben 16,00 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 8,75 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE A: GENOA JUVENTUS

Scenario simile per Genoa Juventus: i bianconeri hanno archiviato la qualificazione in Champions League con tre giornate di anticipo e, giustamente, puntano alla finale di Coppa Italia anche se potrebbe stuzzicare l’arrivo al terzo posto scavalcando al Napoli, traguardo che comunque non sarà inseguito con i lcoltello tra i denti soprattutto perché, appunto, mercoledì si potrebbe mettere un trofeo in bacheca e proseguire la striscia di stagioni con almeno un titolo. Il Genoa invece è disperato: la sconfitta nel derby, con tanto di rigore sbagliato all’ultimo secondo, ha messo Alexander Blessin in una posizione di classifica scomodissima, adesso per mantenere la categoria servirà un miracolo che chiaramente può sempre arrivare, ma che sarà parecchio complicato da far avverare.

Intanto per i pronostici di Serie A la Snai ci dice che la squadra favorita è la Juventus: valore di 1,83 volte la giocata su questa ipotesi, che è regolata dal segno 2, per contro il successo casalingo del Genoa (segno 1) ha un valore che con questo bookmaker corrisponde a 4,25 volte la cifra messa sul piatto, e infine il segno X su cui puntare per il pareggio vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,60 volte la vostra giocata.











